Цены на золото снижаются в третьей декаде января. Тройская унция драгоценного металла стоит $1277,30 и снижается утром во вторник. Рынок достаточно уверенно смотрит на биржевые и геополитические риски — именно сейчас потребность в безопасном активе снижена, и спрос на золото как актив «тихой гавани» сокращается.

Однако стоит держать в поле зрения все еще не разрешившийся вопрос с работой американского правительства. Конгресс продолжает искать пути решения проблемы shutdown, и чем дольше длится эта драма, тем больше у нее будет негативных последствий разного рода.

По оценкам «Альпари Голд», техническая картина торгов золотом не исключает варианта, при котором стоимость драгметалла ещё понизится в рамках сокращения интереса, в область $1270 примерно, откуда могут начаться новые энергичные покупки. Для того, чтобы золото бурно дорожало, нужен рыночный страх, а его пока нет. Краткосрочный диапазон торгов золотом составляет $1270-1280 за тройскую унцию, среднесрочный — $1250-1300.



