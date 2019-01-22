Последние две торговые сессии пара доллар/рубль консолидируется в узком диапазоне 66,10-66,50 руб/долл. В ходе вчерашнего дня объем торгов контрактом USDRUB_TOM на Московской бирже составил скромные 1,85 млрд долл. Основная группа валют развивающихся стран торговалась вчера разнонаправленно, при этом широкий индекс (MSCI Emerging market currency index) локально опустился к отметке в 1630 пунктов (минимумы за полторы недели). Локальное ухудшение настроений на глобальных рынках может оказывать умеренное давление на позиции валют EM.

Из отдельных тем выделим обновление прогнозов МВФ по мировой и российской экономике. Согласно новым прогнозам, рост российского ВВП в 2019 г. составит 1,6%, в 2020 г. – 1,7% (предыдущая версия предполагала рост на протяжении двух лет на уровне в 1,8%). Отметим, что многие финансовые институты на этот год уже выставили более слабые прогнозы по российскому ВВП, следовательно, каким-либо серьезным образом менять ожидания инвесторов новые цифры от МВФ вряд ли в состоянии.

Из внутренних историй напомним, что на конец текущей – начало следующей недели в РФ приходится пик налоговых выплат. 25 января российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы, 28 января – налог на прибыль (мы ожидаем, что суммарный объем выплат в этот период составит 1,04 трлн руб.). Влияние фактора налогов на валютный курс в этом месяце, на наш взгляд, будет невысоким (внешние условия для рубля важнее).

На горизонте ближайших торговых сессий в паре доллар/рубль по-прежнему ориентируемся на диапазон 66-67 руб/долл. Фундаментально рубль недорог, но для дальнейшего укрепления желательно увидеть продолжение улучшения риск-аппетита на глобальных рынках.



