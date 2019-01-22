Динамика была разнонаправленной. Индекс Мосбиржи утром продолжил рост, но к вечеру вышел на отрицательную территорию. Второй день подряд лидерами снижения стали акции Аэрофлота (-1,12%). Лидерами роста стали акции АФК Системы (+4,51%), они растут на ожидании снятия санкций. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 66-66,50.

На рынке FMGC произошла крупнейшая сделка. Ритейлеры «Дикси», «Красное и Белое» и «Бристоль» объединили бизнес в одну компанию. Выручка объединенного игрока составит около 600 млрд руб. в год. Две из трех компаний являются крупными игроками на рынке спиртосодержащей продукции. Темпы роста в этом сегменте превысили 10%, а сами компании вошли в топ-10 самых быстрорастущих ритейлеров. В 2019 году может быть легализована розничная продажа напитков через интернет, что станет драйвером роста. Для инвесторов, однако, новость нейтральная, поскольку все компании непубличные. Я не ожидаю IPO объединенной компании в 2019 году, но в более поздний срок это возможно.

Ожидаю боковую динамику. На локальном рынке в фокусе операционные результаты ПИК и ММК. Ожидания по индексу Мосбиржи: диапазон 2460-2500 п. Ориентир по паре USD/RUB: 66,00-66,50.