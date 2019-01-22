В столице США готовится маленькая сенсация. Парламентарии всё чаще всерьёз обсуждают возможность профинансировать строительство стены с Мексикой. Тем не менее целый ряд обстоятельств говорит нам о том, что внешний фон для биржи РФ умеренно негативный.

С тихоокеанских переговоров доходят слухи о том, что Китай и США никак не договорятся по интеллектуальной собственности. Для торговых площадок это не очень хорошо. Но ещё хуже, когда замедляется экономика. Мировая экономика становится слабее по прогнозам МВФ, и китайская – по данным официальной статистики (рост ВВП только +6,6% в год). Достаточно чувствительна к тренду может оказаться и экономика Великобритании, в которой лейбористская партия будто бы нашла способ в несколько шагов выйти на повторный референдум о Brexit.

Из позитивных факторов сегодня слухи о желании республиканцев форсировать переговоры по шатдауну и отсутствие среди крупных инвесторов ожиданий экономического спада в Соединённых Штатах в течение следующего года.

На неделе выходит отчётность потребительского сектора (Colgate-Palmolive 25-го, Johnson & Johnson 22-го, Kimberly-Clark и Procter & Gamble 23-го, Starbucks 24-го); услуг связи и ЖКУ (Crown Castle и Comcast 23-го; American Electric Power 24-го); медицины (AbbVie 25-го, Intuitive Surgical 24-го и Resmed 24-го); авиакомпаний и аэрокосмической промышленности (Southwest Airlines, American Airlines и Textron 24-го, United Technologies 23-го), сектора памяти и IT (Western Digital и Intel 24-го, IBM 22-го января).

Если считать, что рецессии не будет ещё год-два, то можно задуматься о том, чтобы накапливать активы. Хотя по аналогии с 2011-м сегодня есть возможность слетать сначала на 8-16% ниже и только потом отскочить, когда вершители мировых судеб договорятся.

Пока в сфере макроэкономики достоверно известно о замедлении роста ВВП Китая до минимума за 30 лет и снижении прогноза МВФ по миру в целом. Это и отчётность компаний сегодня заменят инвесторам разговоры об официальной американской статистике, недостаточно полной из-за временной приостановки деятельности федерального правительства.