Расчеты по операциям однодневного валютного свопа вчера не проводились в связи с праздничным перерывом в США. При ограниченном участии нерезидентов ценовые движения в сегменте процентных свопов были небольшими, и в целом ставки закрылись без изменений. Тем временем ставки NDF и кросс-валютных свопов повысились в среднем на 10 бп. При этом 3-месячная ставка NDF выросла на 32 бп, до 7,80%. Остатки средств на корсчетах банков в ЦБ по состоянию на утро понедельника сократились до 2,49 трлн руб. (-105 млрд руб.), в связи с чем спрос на ликвидность повысился, а стоимость однодневного репо под залог ОФЗ выросла на 10–15 бп. Ставка RUONIA в пятницу повысилась на 5 бп (до 7,63%), а вчера, как мы полагаем, прибавила еще немного.

На данный момент главным фактором, ограничивающим уровень ликвидности в банковской системе, выступает бюджет, который с начала года абсорбировал 253 млрд руб. ликвидности. Сегодня возрастет объем средств Федерального казначейства на банковских депозитах (+200 млрд руб. в нетто-выражении), однако позитивный эффект от этого прироста может нивелироваться оттоком в связи с погашением обязательств по однодневному репо (-298 млрд руб.). Правда, банки могут воспользоваться окном для пролонгации таких обязательств. Также существует вероятность возвращения части ликвидности в систему после расчетов по аукциону недельных депозитов Банка России, если банки решат восполнить свои балансы перед наступлением в пятницу срока уплаты налогов.