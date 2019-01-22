Режим ожидания на фондовых рынках сохраняется, а часть инвесторов потихоньку фиксирует прибыль после четырёхнедельного ралли. Старые проблемы никуда не делись, а новых драйверов роста сейчас нет. Денежные вливания от крупнейших регуляторов иссякли, поэтому дальше ползти вверх рисковым активам будет сложно. Никакой ясности ни по “Шатдауну” в США, ни по “Брекзиту” в Великобритании пока нет, но инвесторов это не сильно пугает. Похоже, все уже давно привыкли к политическому цирку в этих странах, поэтому не воспринимают его как фактор риска. Зато в Китае пока не всё хорошо, продолжают замедлятся инвестиции в основной капитал, растут банковские риски из-за чрезмерного кредитования, прогнозы темпов роста ВВП понижаются почти на 0.5%. Риски торговой войны между США и Китаем тоже никуда не делись. Если предстоящая встреча на высоком уровне, которая пройдёт 30 января, провалится, мы увидим ещё одну волну панических распродаж на рынках акций.

В азиатском регионе во вторник преобладали продажи. Китайские индексы потеряли почти 1.4%, биржи Гонконга и Японии снизились почти на 0.7%. Европейские рынки тоже торгуются в красной зоне, хотя потери скромные, в пределах 0.3%. В лидерах падения в Европе банковский сектор. Акции Deutsche Bank теряют почти 3%, Commerzbank и Barclays – около 1%. Минфин США на этой неделе вновь проводит существенные размещения, поэтому ввиду проблем с ликвидностью, фондовые рынки США будут находиться под давлением.

Рублёвый индекс Московской биржи в первой половине дня показывает скромное снижение, в пределах 0.3%, сползая до 2460 пунктов, при этом валютный РТС отступает на 0.5%, до 1165 пунктов.

Лучше рынка третью неделю подряд продолжает выглядеть сектор ретейла. Акции Магнита в первой половине показывают рост на 0.7%, X5 – на 1.3%. Бумаги ВТБ подрастают на 0.5%, а вот остальные ведущие эмитенты преимущественно снижаются. Хуже остальных сегодня выглядит сектор электроэнергетики, который тоже неплохо подрос за последний месяц.

Индекс промышленных металлов вновь теряет около 0.4%. Цены на медь снижаются на 0.3%, а вот на никель падает почти на 1.3%. Драгоценные металлы сегодня выступают в качестве защитных активов и подрастают на 0.3%. Цена тройской унции золота вскарабкалась на отметку 1285$. Котировки нефти марки Brent корректируются почти на 1.4%, тестируя на прочность поддержку 62$ за баррель. WTI опустилась до 53.4$ за баррель.

Рубль в паре с долларом во вторник теряет 0.2%, и пока остается в районе 66.5. С прицелом на два месяца риски снижения национальной валюты на 5% пока остаются высокими. На рынке ОФЗ, хоть и наблюдаются небольшие продажи, в целом ситуация пока остаётся стабильной. Индекс доллара торгуется без изменений на уровне 96 пунктов. Ключевая валютная пара евро/доллар вторую неделю подряд торгуется без существенных изменений в районе 1.137.

Фьючерсы на основные американские индексы теряют более 0.5%. С открытием торгов в США ситуация на остальных рынках акций может ухудшиться. На предстоящей неделе ожидается шквал отчётов по американским компаниям, поэтому могут появится новые драйверы для снижения.

Техническая картина по российским индексам пока выглядит позитивно, но появляются первые намёки на коррекцию. Ближайший уровень поддержки находится очень близко, на отметке 2450 пунктов.