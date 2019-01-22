Если весь конец прошедшей недели американо-китайские качели летели вверх, то сейчас они полетели, судя по всему, в обратную сторону. Конкретики по торговым переговорам по-прежнему никакой, но на уровне слухов наблюдатели констатируют явное затягивание переговорного процесса.

Ситуацию усугубяюют еще и вышедшие в прошедшие выходные макроэкономические данные по КНР. С одной стороны, отдельные данные — такие как темпы роста розничной торговли — по итогам декабря оказались чуть выше, чем за прошлые периоды. Но, с другой стороны, самое главное — это рост ВВП. И вот именно он по официальным данным продолжает снижаться и по итогам IV квартала его рост составил 6,4% в годовом выражении, в то время как по итогам II и III кварталов этот показатель был равен 6,7% и 6,5% соответственно.

И в связи с этим многие аналитики обеспокоены тем, что если США и Китай не договорятся о тарифах, то на фоне замедления темпов китайской экономики и продолжающегося американского шатдауна, мы можем увидеть ускорение темпов снижения глобальной мировой экономики и скорый переход американской экономики в стадию рецессии. Короче, ой как плохо!

Вот такие настроения царят по крайней мере сегодня на мировых финансовых рынках. И эти настроения, естественно, легли тяжелым грузом на плечи инвесторов, и поэтому все фондовые рынки повсеместно окрасились в красный цвет. Пока наиболее красный он в Китае, где текущие торги завершились со снижением индексов чуть более чем на 1%. Гораздо более спокойная обстановка в Европе, где общее снижение ограничивается несколькими десятыми процента. А вот участники торгов фьючерсами на американском рынке после трех дней отдыха «бьют копытом» и хотят полезть в драку. Фьючерсы на все основные американские индексы снижаются на 0,7-0,8%. И вполне возможно, что это только разминка перед более сильным движением вниз.

По крайней мере, этого можно сегодня ожидать. На рынке сегодня не будет сильных раздражителей, которые могли бы как-то повлиять на ситуацию. Выход макроданных ограничивается данными о продажах домов на вторичном рынке, где аналитики прогнозируют небольшое снижение. Но при любом раскладе эти данные вряд ли как-то могут повлиять на настроение участников рынка.

Точно такая же ситуация и с выходом корпоративной отчетности. Наиболее интересная и важная отчетность выйдет от компаний Halliburton (HAL) и Johnson & Johnson (JNJ) до начала торгов и от компании IBM по их окончании. Позитива можно ждать только от отчетности JNJ. А вот от отчетности IBM как всегда — негатив. Но и то, и другое, во-первых, вполне прогнозируемо, и, во-вторых, в принципе вообще отчетность этих компаний критически не сильно важна для рынков.

Поэтому ожидания сегодня на рынке достаточно негативны. Но все же какой-то «безнадегой» пока не пахнет, и вполне возможно, что после просадки индексов в самом начале торгов мы вновь увидим попытки выкупа наиболее подешевевших акций. Стратегию «Buy the dips» никто не отменял.