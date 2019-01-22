По предварительным данным Минфина, по итогам 2018 г. профицит Федерального бюджета составил 2,75 трлн руб. (2,7% ВВП), выше, чем было запланировано (2,1 трлн руб.). Это стало возможным главным образом благодаря одновременному перевыполнению плана по доходам (на 500 млрд руб.) и недоисполнению расходов (на 100 млрд руб.).

В прошлом году плановые траты ФНБ состоялись в последний раз (1,1 трлн руб.) – эти средства были потрачены на софинансирование пенсий ПФР. При этом пополнение счетов по учету нефтегазовых допдоходов превысило 4,2 трлн руб., летом 2019 г. они будут переведены в ФНБ. Программу ОФЗ Минфину не удалось выполнить полностью (чистые заимствования составили 500 млрд руб.).

По нашим оценкам, негативный эффект Федерального бюджета на рублевую ликвидность за весь 2018 г. (за счет консервативной политики расходов, недовыполненной программы интервенций на открытом рынке и все же достаточно значительных заимствований ОФЗ) составил 1 трлн руб., однако примерно половину этого объема покрыл приток за счет размещенных Казначейством временно свободных средств (580 млрд руб.). Кроме того, значительные объемы поступили в банковскую систему в т.ч. за счет помощи санируемым банкам (>700 млрд руб. за 2018 г., по нашим оценкам), из-за чего за год в целом (согласно факторам ликвидности) бюджетный канал даже смог обеспечить небольшой приток (+279 млрд руб.).

Как мы уже отмечали ранее, в этом году ситуация в целом будет похожа на прошлогоднюю: при прочих равных, интервенции будут сдерживать негативное влияние на ликвидность профицита и размещений ОФЗ, а увеличение объемов средств, размещаемых Казначейством, равно как и возможная новая помощь санируемым банкам может сделать эффект бюджетного канала на ликвидность слабоположительным.

Пока ставки МБК подросли в преддверии основных налоговых выплат, но все еще держатся ниже ключевой (на 21 января RUONIA 7,62%, ставка РЕПО с ЦК на бирже 7,73%). ЦБ оценивает средний отток по бюджетному каналу на этой налоговой неделе в 796 млрд руб., что соответствует нашим ожиданиям суммарного оттока в 1,3 млрд руб. в пиковые даты налогов (25 и 28 января). Заметным фактором, поддерживающим ставки на низком уровне, остаются интервенции Минфина.

Кстати говоря, сокращение покупок валюты до 7 млрд руб. может быть связано с праздничным днем в этот понедельник в США. Отметим, что при проведении интервенций ЦБ почти всегда либо сокращал покупки валюты в подобных ситуациях, либо вовсе их останавливал, однако на следующий день компенсировал эти объемы (т.е. сегодня приток рублевой ликвидности по интервенциям, как мы полагаем, будет увеличен до 24,2 млрд руб.).