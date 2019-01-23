Вчера Индекс Мосбиржи стал практически единственным, кто на общемировом негативе закрыл день в плюсе, хоть и символическом. После нашего закрытия американские индексы еще упали более чем на полпроцента, а всего потери за сессию превысили 1,5%. Мировой рынок нашел формальный повод для коррекции после бурного роста последних недель – им стали опасения относительно снижения мировой экономики.

Поэтому сегодня с утра российские акции отыграют падение фондовой Америки небольшими продажами. Возможно, Индекс Мосбиржи протестирует поддержку 2445 пунктов. Однако время шортов еще не пришло, пока мы советуем торговать от лонга.

Утренние продажи скорее всего будут выкуплены в течение дня. По крайней мере на эту мысль наводят потихоньку растущие с утра американские фьючерсы и нефть, которая последнее время, как привязанная, ходит за фондовыми индикаторами.

Последние дни лучше рынка смотрятся бумаги финансового сектора, прежде всего Сбербанк и ВТБ. Но фундаментально интереснее Сбербанк, и его сегодня можно спекулятивно прикупить на утренней просадке. Среднесрочной целью движения акций банка по-прежнему остается отметка 115 руб. При развитии отскока нефти смотрим за «Лукойлом» — он также должен расти опережающими рынок темпами.

Рубль также вчера не отреагировал на внешний негатив: пара доллар-рубль как ушла с утра к отметке 66,5, так и простояла там весь день практически без движения. В ближайшие дни рубль будет прежде всего поддерживать приближение пика налогового периода, поэтому продавать российскую валюту опасно даже спекулятивно. Кроме того, сегодня рубль может получить хорошую поддержку от аукционов Минфина по размещению ОФЗ, если они пройдут успешно. Задумываться об открытии лонгов по паре доллар-рубль следует лишь вблизи отметки 65,5, где неведомые силы разворачивали рубль весь последний квартал прошлого года.