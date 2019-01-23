Индекс S&P 500 упал на 1,4% до 2632,9 пункта на широкой основе: потребление, промышленность, ТЭК, технологии. Dow 30 уменьшился на 1,22% до 24404,48 пункта благодаря Boeing, Caterpillar и United Technologies, Apple, Microsoft и Intel.

Промышленность, здравоохранение, ЖКУ и финансы лидировали по биржевым показателям с 25 декабря. Рост медицины объясняется рассказами о прорывах медицины на ежегодных конференциях по здравоохранению в начале года. Повышение промышленности вызвано рекордом статистики по заказам Boeing и обновлением доктрины ПРО. Также напомним о позитиве отчётности банков, изменении ожиданий по числу повышений ставки и сбалансированности расходов большинства коммунальщиков.

По сравнению с концом сентября, хорошо показывает себя только дискреционное потребление. Это обусловлено несколькими историями. Starbucks вырос на +17,7% от улучшения отчётности, обновления развития и прогресса в экспансии. Foot Locker повысился на +13,6% ввиду спроса на обувь и аксессуары, который стимулируется новыми моделями кроссовок. MGM Resorts подорожал на +3,5% на ротации между гэмблингом и отдыхом в отелях. Цена бумаг Chipotle Mexican Grill увеличилась на +16,4% под влиянием диверсификации продуктовой стратегии. Autozone подскочила на +7,6% от улучшения показателей сектора автозапчастей в условиях спроса на подержанные автомобили.

К утру вторника цена золота прирастала до $1284 за унцию на фоне подготовки администрацией президента США вариантов обращения к народу для двух возможных оказий: если выступать придётся в Вашингтоне и если в провинции.

На ожиданиях охлаждения мировой экономики цена эталонного сорта нефти Брент снижалась к $61,7 за баррель и пара евро/доллар – до 1,1367, тогда как доходность 10-летних трежерис держалась около 2,74%.

Из других новостей, негативная отчётность American Express плохо воздействовала на Visa, JP Morgan и S&P в целом. Nike продолжал карабкаться вверх от новой модели Adapt. еBay пытался удержать позиции после новости о наличии у Elliott Management позиции в бумаге на $1,4 млрд. Amazon запустил прямые продажи в Бразилии. Отчётность Johnson & Johnson, Travelers и IBM едва ли улучшила их позиции.

США, вероятно, попросят Канаду сдать им финдиректора Huawei до 30 января включительно, перед новым раундом переговоров с Китаем 30-31 января. В Великобритании 29 января парламент проголосует поправку, позволяющую повторный референдум по Brexit и, если говорить примитивно, отбирающую у США UK обратно Европе.