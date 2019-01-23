Цена нефти заметно откатилась вниз от максимальных отметок. Однако в среду пока не происходит дальнейшего снижения цены. Данные по запасам и добыче нефти выйдут на этот раз в четверг. От стран ОПЕК+ пока не поступает сильных сигналов о динамике добычи. Напомним, что официальные данные о результатах добычи в январе появятся лишь в начале следующего месяца. Да и в торговых переговорах Китая и США тоже возникла некоторая пауза в связи с противоречиями, которые стороны не могут согласовать.

В связи с этим полезно посмотреть на более неторопливые тренды. Обратимся к вышедшему недавно январскому обзору Drilling Productivity Report от Energy Information Administration (EIA), который дает краткосрочный прогноз добычи на февраль. Как это происходит в последние годы, данный месячный обзор продолжает излучать оптимизм и в феврале прогнозирует дальнейшее увеличение добычи сланцевой нефти в США. Но на этот раз прогноз месячного роста добычи достаточно скромный – всего на +62 тб/д. Это более чем в 2 раза меньше обещанных приращений в январе (+134 тб/д). Обещанный прирост на декабрь тоже был примерно в два раза выше.

Напомним, что общая добыча нефти в январе действительно показала впечатляющий подскок. Однако в дальнейшем есть основания полагать замедления темпов прироста добычи. При замедлении темпов бурения, вводимые новые скважины с все большим трудом будут возмещать добычу выбывающих скважин.

Ранее этот эффект ярко уже проявился при замедлении темпов бурения. Льюис Кэрролл в "Алисе" гениально описал основную проблему сланцевой добычи: «— У нас, — сказала Алиса, с трудом переводя дух, — когда долго бежишь со всех ног, непременно попадёшь в другое место. — Какая медлительная страна! — вскричала Королева. — Ну а здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте».

После этого цены нефти выросли. Количество действующих буровых тоже выросло, и добыча новых скважин стала вновь с большим запасом компенсировать выбывающую добычу. Но эффект Красной Королевы вновь подкрадывается даже к повысившим за последние годы эффективность добычи нефтедобытчикам сланцевой нефти. Даже с учетом возросшей скорости проходки и организации веера расходящихся скважин от одного вертикального ствола. Эффект Красной Королевы вновь все активнее выходит на арену. Картинка роста добычи на старейшем месторождении Баккен показывает то, что будет в ближайшем будущем со сланцевой добычей и на более успешных полях Пермиан. Да и ежегодное выбытие сланцевой добычи на уровнях порядка 7 Мб/д!! говорит само за себя.