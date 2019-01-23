Несмотря на падение американских биржевых индексов почти на 1.5%, в азиатском регионе торги в среду прошли в почти нейтральном ключе. Инвесторов даже не огорчили провальные данные по экономике Японии, которые были опубликованы рано утром. Как оказалось, экспорт из Японии в декабре рухнул на 3.8%(г/г), хотя ждали падения на 1.9%, а импорт вырос на 1.9%, против ожиданий на уровне 3.7%. Соответственно, сальдо торгового баланса ушло ещё глубже в отрицательную зону. Для стимулирования экспорта Японии нужен более слабый курс японский иены, но тут им планы будет портить ФРС, да и Америке тоже не нужен сильный курс доллара. А если политический цирк в США ближе к марту выйдет на новый уровень, курс иены в паре с долларом может окрепнуть ещё на 5-10%, вплоть до 100, что ещё быстрее добьёт японскую экономику.

Шатдаун в США пока продолжается, но уже завтра Сенат будет голосовать за новый план проекта бюджета, который предоставил Трамп. В свою очередь, демократы настаивают на временном возобновлении работы правительства до 8 февраля, и только после этого хотят вернуться к обсуждению выделения денег на строительства стены с Мексикой. Пока никто не хочет уступать, поэтому, чего ждать от завтрашнего дня – не совсем понятно.

На европейских площадках тоже нет единой динамики, но все индексы торгуются с небольшими изменениями вблизи вчерашнего закрытия. Фьючерсы Америку торгуются с повышением в пределах 0.3%.

А вот российский фондовый рынок сегодня выглядит явно лучше остальных. Рублёвый индекс Московской биржи изо всех сил пытается обновить исторический максимум, до которого остались считанные пункты. В первой половине дня ему удалось подскочить почти на 0.85%. При этом, валютный РТС показывает более позитивную динамику, подрастая на 1.4%, до 1185 пунктов. Очень сильный уровень сопротивления по индексу РТС находится на отметке 1200 пунктов, поэтому с новыми покупками сейчас торопиться не стоит.

Лучше рынка на слухах о возможном росте тарифов и отмены субсидий для некоторых регионов выглядит сектор электроэнергетики. Акции ОГК2, ФСК, МОЭСК прибавляют по 3-4%. Акции Магнита растут ещё на 2%, а акции Сбербанка повышаются почти на 1.5% превышая 210 рублей

Индекс промышленных металлов показывает скромное восстановление на 0.4%. Цены на алюминий и никель растут на 0.7%. Цена тройской унции золота остаётся в районе 1285$. Котировки нефти марки Brent растут почти на 1%, подбираясь к 62$ за баррель. WTI вновь поднялась до 53.5$ за баррель.

Практически все высокодоходные валюты сегодня показывают рост к доллару и российская валюта торгуется в тренде с остальными. Российский рубль в паре с долларом сумел укрепиться ещё на 0.5%, достигнув 66.15. На рынке ОФЗ ситуация остаётся стабильной. Индекс доллара торгуется без изменений на уровне 96 пунктов. Ключевая валютная пара евро/доллар вторую неделю подряд держится в районе 1.137

Вряд ли стоит ждать существенных изменений до конца дня, но ближе к закрытию основной сессии на российском фондовом рынке может начаться фиксация прибыли.

Техническая картина по российским индексам пока выглядит позитивно, сохраняются шансы на обновление исторического максимума. Ближайший уровень поддержки находится очень близко, на отметке 2450 пунктов.