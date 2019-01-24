Перед открытием торгов на российском рынке формируется нейтральный внешний фон. Американские индексы завершили вчерашнюю сессию в незначительном плюсе на фоне возможного возобновления работы госучреждений в ближайшее время. Демократы представили законопроект, согласно которому ведомства должны работать, ориентируясь на бюджет прошлого года, до тех пор, пока Трамп и Конгресс не договорятся. Но даже в случае его принятия, вероятность которого довольно высока, шатдаун будет иметь негативные последствия. Советник президента Хассет считает, что ситуация была недооценена и приведет к нулевому или незначительному приросту ВВП США в 1 кв. 2019. Торговые переговоры с Китаем также не несут поводов для оптимизма.

Вопрос перетока технологий из США к китайским компаниям остается камнем преткновения. Корпоративная отчетность в основном радует. Бумаги IBM прибавили 8.46% после сильных результатов 2018 года, акции Procter & Gamble почти 5% и вплотную приблизились к историческому максимуму, Kimberly-Clark, напротив, показала снижение ключевых показателей.

Развивающиеся рынки в начале года продолжают демонстрировать опережающую динамику, на фоне чего индекс Мосбиржи сегодня попытается обновить исторический максимум. Нефть корректируется, однако в среднесрочной перспективе имеет потенциал для роста.

Глава сланцевой компании Hess сообщил, что при текущих ценах на нефть инвестиции в добычу являются недостаточными, что приведет к замедлению производства американских производителей, а значит, и темпы роста добычи в США будут замедляться. Для стабильной реализации долгосрочных проектов нужна цена 60 долларов за баррель WTI, что эквивалентно 70 за Brent.

Аукцион по размещению ОФЗ, как и ожидалось, не отмечался высоким спросом. Продать удалось бумаги на 17.5 млрд. руб. из 30 планируемых. При этом рубль, как и остальные валюты развивающихся рынков, продолжил укрепляться. Помогает приток иностранного капитала, так как пик налогового периода уже завершен.

Лукойл нарастил добычу нефти на 4% в 2018 году. В случае продолжения роста сырьевых цен, акции компании вместе с бумагами Татнефти будут расти быстрее рынка. Россети остаются в лидерах по динамике с начала 2019. После коррекции стоит увеличить «длинную» позицию. Акционеры Фосагро утвердили дивиденды 72 руб. на акцию из нераспределенной прибыли за 2017 год. Выплата является рекордной, поэтому ожидаем повышение локального интереса к компании.