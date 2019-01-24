Индекс S&P 500 в среду провёл торги в диапазоне +/- 0,77%-0,76% в день и закрылся повышением на +0,22% до 2638,70 под влиянием отчётности. Лучше рынка были основное потребление, ЖКУ, IT и услуги связи. Подындексы финансового сектора и недвижимости почти не менялись в цене, так как отчётность по регионам радовала через одну.

Индекс Dow Jones сначала рос на +1,2%, затем снижался на 0,4% и по итогам сессии увеличился на +0,70% — до 24575,62. Среди компаний, подорожавших на больше чем +4% в день, IBM, United Technologies, Procter & Gamble.

Comcast повысил дивиденды на 10% с 2019 года, так как продолжил терять абонентов платного ТВ медленнее конкурентов, например, потому что NBCUniversal готовится запустить сервис потоковой передачи видео и продавать там рекламу с 2020 года. Продажи широкополосного сегмента выросли на +10% на спросе на ТВ холодной зимой. Выручка Sky выросла на +6% в год и достигла $4 млрд в 4-м квартале.

Производитель порошка Tide под названием Procter & Gamble перестал много тратить на навязывание мужчинам бритвы Gillette и показал во 2-м квартале прибыль $3,2 млрд, на +28% выше по сравнению с суммой годичной давности, даром что выручка осталась $17,4 млрд. Особенно хорошо шли продажи продукции категории премиум для заботы о коже, а также для ухода за тканью и для уборки по дому. Органические продажи шагнули вверх на 1% благодаря подорожанию товаров из бумаги, в том числе туалетных полотенец и влажных салфеток.

Coca-Cola в очередной раз обещала отказаться от брендов-зомби. Так она называет бренды, которые не смогли вырасти за 3 года. Как известно из стратегии компании, вместо них предлагается «сосредоточиться на работе, которая значит больше всего». Вероятно, на продажах и исследованиях по планированию спроса брендов газировки и сокосодержащей бакалеи.

Бумаги ТЭК и сектора сырья и материалов дешевели благодаря падению цен на нефть. Брент к утру стоила $60,8 за баррель. Цена падала из-за роста запасов нефти в США по статистике API на 6,6 млн баррелей вместо ожидавшегося падения на 42 тысячи. В пользу падения ТЭК и биржи говорили ожидания заминки роста экономики по комментариям одного из ключевых советников Белого дома. Кроме того котировки уменьшались вместе со способностью Венесуэлы повлиять на рынок после признания Америкой переходного правительства этого государства в качестве единственной законной власти.

Беларусь сообщила об аукционе 29 января на сумму $50 млн по выпуску облигаций с погашением 2024-ым годом в иностранной валюте в своей торговой системе с покрытием заявок 30 января. По аналогии с восьмилетками (XS1634369224) и 4-летками (XS1634369067) вполне возможна шестая-седьмая доходность. Не то чтобы она учитывала все риски, но до 2020 года включительно до сих пор ожидался выход бондов Беларуси на рынок РФ. Спокойнее выпуски с YTM 6,5%-7%, которые в последнее время бывали по ВТБ срока октябрь 2022 года (XS0842078536) и по Сбербанку с погашением зимой 2024 года (XS1032750165).