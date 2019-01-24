Вчера Росстат опубликовал данные по промпроизводству за декабрь 2018 г. и за весь прошлый год в целом. Годовая динамика (2,9% г./г.) оказалась в рамках нашего прогноза (3% г./г.), однако последние месяцы года были довольно негативными в особенности для обрабатывающей промышленности: за ноябрь и декабрь она не смогла выйти в плюс (0% г./г.). Улучшить динамику (хотя бы визуально) не помог даже пересмотр данных в начале 2018 г. (тогда вся траектория с 2016 г. была пересмотрена вверх на ~1,4 п.п.).

В целом в течение всего прошлого года происходило постепенное замедление обрабатывающих отраслей на фоне активизации добывающих (в первую очередь, добычи нефти). В результате динамика промышленности оставалась умеренной, но это не означает, что произошла ее стабилизация. Мы не раз отмечали, что прошлогодний рост добычи нефти был заметно поддержан перевыполнением предыдущей версии соглашения ОПЕК+. В этом году страны-участники приняли новые условия, из-за которых динамика добычи будет быстро сокращаться с текущих 4,1% г./г. до ~2% г./г. уже к концу 1 кв. 2019 г. и уже летом может перейти в отрицательную зону.

При прочих равных, по нашим оценкам, новая сделка ОПЕК+ снизит рост промышленности в целом на 0,5 п.п. за год.

В обрабатывающем секторе также мало факторов для ускорения: внутренний спрос останется слабым, а торговые войны и риски постепенного замедления экономики Китая вряд ли пойдут на пользу экспортоориентированным отраслям (химия, металлургия). Позитив может привнести начало реализации инфраструктурных проектов в рамках майского указа, однако, на наш взгляд, реальный эффект на экономику если и будет заметен, то лишь с 2020 г. (в наиболее позитивном сценарии — в конце 2019 г.). Дело в том, что пока регламент работы Фонда развития, через который предполагается делать инвестиции в инфраструктуру (а именно, откуда брать деньги и куда именно инвестировать), окончательно не готов.

По итогам 2019 г. мы ожидаем умеренного замедления роста промышленности до 2,5% г./г.