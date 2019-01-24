Практически нейтральной динамикой завершили накануне торги американские биржевые индексы. В азиатском регионе сегодня преобладали покупки, хотя и не столь сильные. Рынки Китая и Гонконга прибавили в пределах 0.7%, а вот японский Никкей закрылся в четверг без изменений.

На европейских площадках пока преобладает позитивная динамика, хотя причин для оптимизма нет. Опубликованные сегодня индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг Еврозоны в январе показали спад, хотя показатели и остались чуть выше 50 пунктов. А вот индекс деловой активности в производственном секторе Германии уже опустился до 49.9 пункта, во Франции эти показатели рухнули ниже 48 пунктов. Как мы видим, все признаки замедления экономик европейских стран уже налицо, но фондовые рынки пока на это сильно не реагируют. Так, биржевые индексы Германии и Франции в первой половине дня показывают рост в пределах 0.4%, в Лондоне торги проходят нейтрально.

Сегодня Сенат США предпримет ещё одну попытку договориться о выходе из шатдауна, однако мало шансов на то, что демократы поддержат новый план бюджета Трампа. В случае провала закрываться американские индексы будут на отрицательной территории.

На российском фондовом рынке тоже наблюдается почти нейтральная динамика. Рублёвый индекс Московской биржи изо всех сил пытается обновить исторический максимум, до которого остались менее 0.5%, но для пробоя психологически важного уровня 2500 пунктов сейчас явно задора не хватает. Валютный индекс РТС показывает скромную позитивную динамику, растёт на 0.15% и торгуется в районе 1185 пунктов. Очень сильный уровень сопротивления по индексу РТС находится на рубеже 1200 пунктов, поэтому с новыми покупками сейчас торопиться не стоит.

Лучше рынка сегодня вновь выглядят акции российских ритейлеров. Акции Магнита прибавляют ещё почти 1%, а акции X5 повышаются почти на 2%. Акции Сбербанка и Газпрома тоже торгуются в плюсе, рост по ним около 0.5%. А вот явным аутсайдером дня являются акции Роснефти, они теряют почти 2.5% на новостях о госперевороте в Венесуэле. Компания вкладывала большие деньги в нефтяную отрасль этой страны и теперь судьба всех этих проектов под большим вопросом. В случае прихода к власти проамериканского президента, на российских инвестициях и проектах можно ставить крест.

Индекс промышленных металлов показывает скромное снижение на 0.2%. Цены на никель теряют 0.6%. Тройская унциия золота торгуется в районе 1275$, сползая на 0.3% от вчерашнего закрытия. Котировки нефти марки Brent торгуются нейтрально, вблизи отметки 61$ за баррель. Пока попытка переворота в Венесуэле никак не влияет на рынок, так как объёмы добычи сырья в этой стране незначительны. А вот если на пост придёт другой президент, это будет негативный сигнал для рынка нефти. В этом случа, под давлением США и при инвестициях со стороны американских компаний страна будет резко увеличивать добычу. Сегодня в 19.00 по Москве будут опубликованы данные по запасам нефти и нефтепродуктам в США, и они могут оказаться негативными.

Практически все высокодоходные валюты в четверг вновь показывают рост к доллару, и российская торгуется синхронно с остальными. Рубль в паре с долларом сумел укрепиться ещё на 0.3%, и пока держится на уровне 65.95. На рынке ОФЗ ситуация пока остаётся стабильной. Индекс доллара остаётся вблизи 96 пунктов. Ключевая валютная пара евро/доллар вторую неделю подряд торгуется без существенных изменений вблизи отметки 1.135.

До конца основной сессии на Московской бирже инвестиционные настроения вряд ли сильно улучшатся. А вот закрытие торгов в США будет зависеть от голосования в Сенате.