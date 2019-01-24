Валюты стран развивающихся рынков продолжают укрепляться: южноафриканский ранд вырос на 3,8% с начала месяца, бразильский реал – на 3,1%, турецкая лира – на 3,0%. При этом рубль пока находится в лидерах роста, укрепившись на 4,8% с начала января, отражая стабилизацию геополитической обстановки вокруг России, рост цен на нефть, а также налоговый период, который продлится до 28 января. Тем не менее, дальнейшая динамика курса будет определяться движением капитала. Согласно недавно опубликованным данным ЦБ, если в 2017 г. весь отток капитала из России был связан с погашением внешнего долга корпоративным сектором, то в прошлом году чистое погашение долга составило всего $32 млрд при оттоке капитала в $68 млрд. До конца марта, то есть до президентских выборов на Украине, российский рынок скорее всего будет обращать больше внимания на риски, нежели на возможности роста. Торговый диапазон на неделю: 65,2-67,0 руб./$.
Рубль продолжает укрепляться
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