Акции «Роснефти» в четверг, 24 января, отступили к минимуму месяца и торгуются по 408,55 руб. Негатив пришел со стороны Венесуэлы, где политический кризис разрастается до серьезных масштабов. «Роснефть» ведет в Венесуэле пять нефтяных проектов, поэтому политическая нестабильность в данном случае – фактор риска. А рисков, к слову, хватало и без этого.

Ситуация выглядит очень неоднозначной. С одной стороны, лидера оппозиции Хуана Гуаидо, который сам себя назначили временным президентом страны, признали в США и ряде других государств. С другой – российские дипломаты оценили это как государственный переворот. Чем закончится эта драма, сказать сложно, но быстро это все не завершится.

У «Роснефти» довольно масштабные интересы в Венесуэле – от проектов PetroVictoria S. A., Petromonagas, Petroperija с долей в 40% в каждом, до чуть менее значительных инвестпроектов. Кроме «Роснефти» в Венесуэле активно работает «Газпром нефть» и «КАМАЗ», но котировки бумаг обеих компаний сегодня располагаются в положительной зоне. В том случае, если в ближайшее время не найдется рычагов урегулирования ситуации в стране, политический кризис может принять черты гражданской войны. В этом случае российским компаниям придется свернуть свое присутствие в Венесуэле, несмотря на колоссальные инвестиции.

Техническая картина торгов акциями «Роснефти» сейчас стабильна, если не считать сегодняшних эмоциональных продаж. Бумаги все еще стоят внутри «боковика», но если внешний фактор перевесит, акции могут скользить в область 380/390 руб. В том случае, если этот «раздражитель» позже будет нивелирован, акции быстро вернутся в сторону 420/425 руб.