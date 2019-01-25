По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись в основном ростом на фоне продолжающегося сезона отчетов компаний.

Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,14%, закрывшись на отметке 2642,33 пункта, промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,09%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 0,08%. Индекс развивающихся рынков MSCI поднялся на 0,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на четыре базисных пункта — до 2,7%.

Противоречивый новостной фон по перспективам торгового соглашения между США и КНР, а также продолжающийся "шатдаун" сдерживали подъем на заокеанских биржах.

Министр торговли США Уилбур Росс в своем интервью CNBC высказал мнение, что Вашингтон и Пекин еще очень далеки от заключения торговой сделки. Однако позже экономический советник Белого дома Лоуренс Кудлоу сказал, что Трамп все еще оптимистично настроен в отношении торговых переговоров с Поднебесной.

На следующей неделе для продолжения переговоров по торговле в Вашингтон прибудет китайская делегация во главе с вице-премьером Лю Хэ. От США в переговорах будет участвовать торговый представитель Роберт Лайтхайзер.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 0,31%, закрывшись на отметке $61,16.

Игроки практически не отреагировали на данные от Минэнерго США, согласно которым недельные запасы в стране увеличились на 7,97 миллиона баррелей, что оказалось намного хуже прогнозов экспертов, которые ждали снижения на 0,75 миллиона баррелей.

Поддержку ценам на "черное золото" оказала обострившаяся геополитическая ситуация в Венесуэле, в связи с которой администрация Трампа предупредила американские нефтяные компании о намерении ввести санкции против энергетического сектора страны. И хотя добыча в Боливарианской республике уже довольно продолжительное время находится на минимальных отметках, введение дополнительных ограничений может привести к спекулятивному росту цены фьючерсных контрактов на Brent и WTI.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,35%, закрывшись на отметке 2482,71 п. В настоящий момент поддержки в индикаторе находятся на отметках 2455 и 2425 пунктов, основное сопротивление по-прежнему расположено вблизи 2501,78.

Поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 118000 и 116400 пунктов. Основное сопротивление 120000 п.

В четверг российская валюта закрылась на отметке 65,77, прибавив 0,45% по отношению к американскому доллару.

Снижение доходности казначейских облигаций США создает почву для частичного перетока ликвидности на долговые рынки emerging markets. Данная спекулятивная тенденция прослеживается и в российском секторе долга, что в свою очередь способствует укреплению рубля.

Вчерашнее закрытие пары рубль-доллар под уровнем 66 создает предпосылки дальнейшего укрепления российской валюты к отметкам 65,40 — 65,20.