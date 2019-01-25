Внешний фон перед открытием российского рынка сегодня оцениваем как нейтральный. Оба законопроекта, которые могли обеспечить возобновление работы госучреждений США в обычном режиме, были отклонены, что вновь увеличивает вероятность введения чрезвычайного положения и усугубляет внутренние процессы. Риторика американской стороны относительно торговых переговоров с Китаем заметно изменилась в последние дни, что не добавляет оптимизма инвесторам. Министр торговли Росс сообщил, что до заключения сделки еще очень далеко. Если бы не преимущественно положительные корпоративные отчеты компаний за 2018 год и статистика по рынку труда лучше ожиданий, то индексы США завершили день в минусе. На наш взгляд, потенциал снижения сохраняется, так как противоречия по основным вопросам усиливаются.

Накануне состоялось заседание ЕЦБ. Ключевая ставка сохранилась на нулевом уровне, но комментарии Марио Драги спровоцировали снижение евро к остальным валютам. В частности, регулятор не принял решения о долгосрочной программе повышения ликвидности банковской системы через сделки репо. Помимо этого, поддержание темпов экономического роста и инфляции на целевом уровне будет затруднительно после перехода к повышению ключевой ставки, которое намечено уже на 2019 год. Поэтому евро будет оставаться уязвимым по отношению к доллару.

Все большее значение для финансовых рынков имеет политический кризис в Венесуэле. Перебои с поставками нефти и в прошлом году поддерживали рост сырьевых цен, а сейчас становятся одним из ключевых краткосрочных драйверов для этого. Несмотря на рост недельных запасов нефти на 8 млн. баррелей, что является самым высоким значением с 15 ноября, нефть прибавляет в ходе азиатских торгов. PDVSA из Венесуэлы имеет авансовую задолженность перед Роснефтью в $3.1 млрд., что составляет 4.6% капитализации компании. Котировки акций вчера уже потеряли 2.7%, поэтому потенциал дальнейшего снижения довольно ограничен.

Газпром сообщил о значительном сокращении расходов на крупные проекты, что позитивно для компании. Так, инвестиции в «Силу Сибири» сократятся с 219 млрд. руб. в 2018 до 147 млрд в нынешнем году, на «Северный поток-2» с 92 до 53 млрд. Пик капитальных затрат позади, а значит, высвобождаются средства для дивидендов. Алроса сократила добычу алмазов в 2018 на 7%, продажи сократились на 8%. Учитывая, что в 1 кв. 2019 сохраняется слабый мировой спрос на алмазы, вероятно, стоит сократить позиции по бумагам.