При шатдауне нет данных и нет признаков спада, поэтому S&P 500 в четверг завершил торги на 2642,33 (+0,1%) после роста по всем секторам кроме здравоохранения, базового потребления, сырья и материалов. Но у индексов разная нагрузка на сектор здравоохранения, Coca-Cola и Apple, который предупредил о том, что iPhone придётся использовать как фонарик при дальнейшем изменении климата, вследствие чего индекс Dow Jones снизился до 24553,24 (-0,1%).

Рост тарифов авиакомпаний привёл к улучшению их отчётности в этом сезоне. В лидерах роста в четверг были IT от улучшения курсов бумаг сектора полупроводников на +5% после отчётов Xilinx, Lam Research, Texas Instruments. Несмотря на предупреждение Texas об охлаждении в Китае, компания превысила прогноз по EPS. Выручка одного из лидеров интегральных микросхем Lam повысилась на +8% в год. Рост продаж изобретателя программируемого массива затворов и бесфабричного производства Xilinx (котировка $106,06) +34% в год, прогноз компании на следующий сезон превысил консенсус на +6%, руководство связало успех с развёртыванием 5G.

Из ближайших IPO наша компания решили предложить клиентам New Fortress Energy, хотя ещё не знаю когда и на сколько процентов, а сам лично считаю, что лучше подождать Uber и Lyft. С точки зрения аналитики, компания New Fortress предлагает СПГ для электричества и тепла по цене около $357 за тысячу кубометров при себестоимости подвоза к некоторым экспортным предприятиям около $150. Бизнес состоит из сжижения и регазификации, транзита по трубам, автомобильных и морских перевозок СПГ на основе долгосрочных контрактов для перевода в теплоэлектроэнергию. Регион присутствия — США и страны Карибского бассейна, генерирующие свет с нефтепроизводных. При активах $1 млрд фирма предлагается за $3 млрд. Сумма $485 млн нужна на строительство 10-20 терминалов и 5-10 объектов по сжижению в течение 5 лет, а также на достройку ТЭЦ на Карибах и подготовку к экспансии в Африку, где 57% населения не имеют доступа к электричеству.

ЕЦБ не изменил ставку. Заявки на пособие по безработице упали ниже 200 тысяч. Сегодня третий день форума в Давосе. Минторг США оценил дистанцию до договорённости с Китаем как «очень далеко».