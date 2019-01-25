Вчера день вновь оказался позитивным для развивающихся рынков, хотя значительных поводов для оптимизма не наблюдалось. Поддержку евробондам ЕМ, по всей видимости, оказало снижение доходности UST10 – во второй половине дня она опустилась на 3 б.п. до 2,71%. В то же время цены на нефть были по большей части стабильны после падения накануне вечером, и реакции на попытку госпереворота в Венесуэле, а также резкий рост запасов не было. Российские суверенные еврооблигации по итогам дня умеренно подросли в цене, при этом большая часть роста пришлась на утро, а в течение дня котировки менялись достаточно слабо. Длинные выпуски подорожали на 0,4 п.п., а среднесрочные – на 0,1–0,2 п.п., но рост цен большинства суверенных бумаг других стран ЕМ был чуть более существенным. Доходность RUSSIA’47 опустилась до 5,35% – это новый минимум с начала августа прошлого года, а с пикового значения в ноябре доходность снизилась на 65 б.п. Пятилетний CDS-спред также обновил локальный минимум, достигнув 130 б.п.

Корпоративные евробонды продолжили показывать сдержанную динамику. Корпоративные еврооблигации вчера продолжали демонстрировать умеренную динамику и пока не отреагировали на оптимизм в отношении суверенных выпусков. Так, уже третий день подряд выпуски Газпрома прибавляли всего по 0,1 п.п., остальные же еврооблигации в секторе в цене не изменились. Бумаги госбанков вчера также в основном были стабильны. Евробонды металлургов при этом смотрелись немного лучше – в среднем они прибавили по 0,1 п.п. от номинала, а бумаги CHMFRU’22 (YTM 4,7%) и EVRAZ’23 (YTM 5,5%) подросли в цене на 0,2 п.п. Также на 0,2 п.п. вчера поднялись котировки PHORRU’23 (YTKM 5,1%) и GTLKOA’24 (YTM 6,3%). Бумаги Еврохима EUCHEM’20 (YTM 4,6%) и EUCHEM’21 (YTM 4,9%) в четверг не отреагировали на сообщения о планах компании разместить новый выпуск еврооблигаций.