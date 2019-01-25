Последняя неделя января, хотя значимые праздники мирового и национального значения в большинстве стран уже закончились, является для финансовых рынков достаточно важной с психологической и даже мистической точки зрения. Психологи считают, что последняя неделя января является самой депрессивной неделей года, так как рождественско-новогоднее праздничное настроение уже прошло, а до весны ещё далеко. А вот некоторые американские трейдеры считают, что именно по динамике фондовых рынков и курсов валют в последнюю неделю января можно предсказать поведение рынков на весь год: какой будет неделя, так и финансовый год проведем. Это ничем не обосновано, просто "народная трейдерская примета".

Понедельник

Понедельник, 28 января, особо важными новостями не отличится. Но интересующиеся динамикой японской иены и событиями в Японии могут обратить внимание на возможные новости, которые появятся по итогам заседания комитета по монетарной политике Банка Японии. В фокусе заседаний комитета, как правило, прогнозы по инфляции и экономическому росту, а также вероятны комментарии относительно возможных сроков повышения процентной ставки, которая в настоящее время является отрицательной. Ожидаем колебания пары USD/JPY в интервале 109-110 иен за доллар.

Вторник

Во вторник, 29 января, внимание всей Европы, а также остального мира будет сфокусировано на Великобритании. В этот день в парламенте Соединенного Королевства состоится голосование по «плану Б» будущего выхода из ЕС, подготовленному кабинетом Терезы Мэй после того, как парламент отверг предыдущий план по процессу Brexit. Неуступчивость британской оппозиции пугает часть населения, вплоть до того, что в британских магазинах уже появляются «Брекзит-боксы» с запасами самых необходимых продуктов питания (а премиальные «Брекзит-боксы» включают ещё и запасы виски, без которого, понятно, в условиях расставания с горячо любимым Евросоюзом невозможно обойтись). Однако на курс британского фунта жесткость парламентской оппозиции влияет позитивно. Наш прогноз по паре GBP/USD соответствует значениям $1,302-$1,400 за 1 фунт стерлингов.

Среда

А среда, 30 января, может задать тон мировым финансовым рынкам на целый год. Что же произойдет? Давайте по порядку. Итак, весь день следим за новостями из США.

В 16.30 (мск) выйдет статистика по динамике ВВП США за четвертый квартал 2018 года. Рынок прогнозирует, что в четвертом квартале темпы роста ВВП США могут замедлиться в годовом исчислении с 3,4% до 2,8%. Если данные совпадут с прогнозом или даже окажутся хуже прогноза, это негатив для доллара.

Позже, в 18.30 (мск) Минэнерго США представит статистику недельного изменения товарных запасов нефти и нефтепродуктов, которая определит направление движения цены на нефть на несколько дней вперед. Актуальный диапазон торгов по фьючерсам на нефть Brent составляет $60-62 за баррель.

И, наконец, важнейшее событие дня, недели и, вероятно, года. В 22.00 (мск) комитет по открытым рынкам ФРС США обнародует решение по процентной ставке. Возможно, что на самом первом заседании в 2019 году ФРС не будет повышать ставку, сохранив ее на текущем уровне в 2,5%. Напомним, что мнения в самой ФРС относительно количества повышений процентной ставки, как и мнения американских экспертов, расходятся. Глава ФРС Джером Пауэлл, комментируя декабрьское решение Федрезерва о повышении процентной ставки, заявил, что не исключает, что в 2019 году ставка будет повышена всего дважды, хотя раньше руководители федеральных резервных банков высказывались о трехкратном повышении в 2019 году. Так что интрига насчет повышения процентной ставки остается. Если ставка не будет повышена, такое решение ФРС может краткосрочно ослабить доллар. Но ведь последняя неделя января нередко становится «опережающим индикатором» для целого года, так что ослабление доллара, если таковое будет наблюдаться в течение всей будущей недели, может оказаться, если не прогнозом, то плохим предзнаменованием для гринбека.

Четверг

Четверг, 31 января, будет не настолько насыщен важными событиями, как среда и предстоящая пятница. Тем не менее, весьма значимым событием дня станет публикация данных по росту ВВП еврозоны за четвертый квартал 2018 года. Данные, скорее всего, окажутся неутешительными для евро. Ведь в третьем квартале ВВП еврозоны вырос всего на 1,6% год к году. Вероятно, что и за четвертый квартал динамика ВВП в годовом выражении окажется не самой лучшей: массовые выступления и протесты «жёлтых жилетов» во Франции наверняка сыграли свою негативную роль, замедлив темпы роста французского ВВП, который вносит самый большой вклад после Германии в совокупный ВВП еврозоны.

Одновременно будет опубликована статистика по рынку труда еврозоны за декабрь. Напомним, что в ноябре безработица в еврозоне составляла только 7,9% трудоспособного населения, и это прогресс, поскольку в начале года безработица в еврозоне превышала 8% трудоспособного населения. Влияние статистики на курс евро может быть неоднозначным, да ещё и неясная ситуация вокруг Brexit не благоприятствует укреплению общеевропейской валюты. По нашему мнению, на будущей неделе пара EUR/USD будет торговаться в коридоре $1,130-$1,138 за евро.

Пятница

Пятница, 1 февраля, станет наряду со средой очень важным днём недели. Прежде всего, потому что в России произойдет существенное событие не только для социальной сферы, но и для всей экономики страны. С 1 февраля на 4,3% (то есть на уровень, соответствующий инфляции за 2018 год) будут проиндексированы все ежемесячные выплаты социально уязвимым группам населения. Получателями ежемесячных выплат из бюджета в России являются 15 млн человек. Индексация выплат имеет большое значение для прогнозирования показателя реальных денежных доходов населения, также она может стимулировать, хотя и не в очень большой степени, потребительский спрос и розничные продажи. Мы прогнозируем диапазоны торгов по паре USD/RUB в границах 65,6-67,0 руб. за доллар США, а по паре EUR/RUB – в коридоре 74,3-75,3 руб. за единицу европейской валюты.

Утром 1 февраля в Японии выйдет статистика по рынку труда в декабре. Отметим, что в ноябре уровень безработицы в стране восходящего Солнца составлял всего 2,5% трудоспособного населения. Скорее всего, такой же уровень безработицы останется и в декабре: экономика Японии очень близка к полной занятости населения. Если данные не разочаруют рынок, курс иены может вырасти по отношению к доллару.

А в 16.30 (мск) нас и весь мир ждут опять важные новости из США. В этот день выйдет блок статистики по рынку труда за январь, включающий данные по темпам роста средней почасовой заработной платы, уровню безработицы и, что особо важно, количеству новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора. Напомним, что в декабре ставка средней почасовой зарплаты выросла в годовом исчислении на 3,2%, уровень безработицы за декабрь составил 3,9%, а количество рабочих мест, созданных в декабре вне сельского хозяйства, составило 312 тыс. Если январские показатели окажутся лучше декабрьских и превзойдут прогнозы рынка, доллар может укрепиться ко многим мировым валютам. Так что на будущей неделе динамика доллара заслуживает очень пристального внимания.