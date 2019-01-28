Доллар США отступает утром в паре с евро — американский «шатдаун» завершен, потребность в активах «тихой гавани» снизилась.

Итак, самый длинный американский goverment shutdown завершен: по состоянию на 25 января он длился 35 дней, на протяжении которых работа правительства США и различных госучреждений, связанных с бюджетом, большей частью была приостановлена. В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что работа правительства будет профинансирована на срок до 15 февраля.

Как уже сообщил ряд источников в СМИ, соглашение о работе правительства не включает в себя разрешение финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Однако сам Трамп в ходе выступления сообщил, что не стал прибегать к серьезному альтернативному варианту только временно — речь идет об объявлении президентом чрезвычайного положения в стране.

Условия временного финансирования таковы, что если в течение следующих трех недель соглашения по границе с Мексикой в том виде, в котором это интересно Трампу, не случится, он намерен задействовать и Конституцию, и свои законные полномочия для того, чтобы продавить мексиканскую стену.

Пока же пара евро/доллар подрастает на фоне снижения интереса рынка к безопасному доллару, раз напряжение временно сократилось. Ориентир на сегодня в основной валютной паре находится на уровне 1,1435.