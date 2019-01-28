В начале недели перед открытием российского рынка внешний фон оцениваем как умеренно позитивный. Один из основных вопросов, сдерживающих дальнейший рост индексов США, приблизился к положительному исходу. Шатдаун, продолжавшийся 43 дня, был приостановлен как минимум до 15 февраля. Государственные ведомства начали работу в обычном режиме после подписания Трампом временного бюджета. Президент временно уступил в споре с демократами, так как строительство стены на границе с Мексикой не было одобрено. По оценкам S&P, потери страны из-за спора превысят $6 млрд., что будет иметь отложенный негативный эффект, однако локально событие придаст импульс рынкам. Текущая неделя насыщена важными событиями, которые могут внести свои коррективы.

В среду состоится заседание ФРС, на котором будет принято решение по ключевой ставке. Ее изменения ожидать не стоит, но мягкие комментарии регулятора позволят инвесторам сохранять спокойствие. Ключевым событием, на наш взгляд, станут переговоры делегаций США и Китая с 30 по 31 января, которые на этот раз пройдут в Вашингтоне. Риторика американской стороны ухудшилась в последние дни – уверенности в том, что о сделке удастся договориться до конца февраля, все меньше. Итоги промежуточной встречи предоставят ответ на этот вопрос.

Нефть консолидируется вблизи 61 доллара за баррель Brent на фоне нестабильности в Венесуэле. Число буровых установок за неделю увеличилось на 10 единиц, сланцевая добыча продолжает восстанавливаться после снижения активности в конце 2018 года. Однако, статистика открытых позиций фондов свидетельствует о продолжении локальной восходящей тенденции. Уровни 63-64 являются первой целью для покупателей.

Банк России с 1 февраля начнет отложенные покупки валюты в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем операций увеличится примерно на 2.8 млрд. руб. Мы по-прежнему считаем, что потенциал укрепления рубля ограничен отметкой 65.50.

Минфин США официально снял санкции с компаний Rusal и En+. Советы директоров обеих компаний подверглись серьезной ротации, что являлось одним из условий отмены ограничений. Ранее мы рекомендовали спекулятивно покупать акции компаний, ожидая подобного развития событий. Сейчас подходящий момент для закрытия части позиции. Компаниям потребуется время, на наш взгляд 1-2 квартала, чтобы вернуться на досанкционный уровень. Новость позитивна для российского рынка в целом, что может привести к обновлению исторического максимума индекса Мосбиржи уже сегодня.



