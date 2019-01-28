Российские суверенные еврооблигации по итогам недели умеренно подорожали, как и бумаги большинства ЕМ. В пятницу начало торгов вновь было оптимистическим, рисковые активы пользовались спросом. Цены на нефть утром умеренно поднялись, хотя затем практически вернулись на прежний уровень, в то же время доходность UST10 росла на протяжении всего дня. Несмотря на это, большинство евробондов стран ЕМ завершили день в небольшом плюсе. Российские бумаги днем по большей части растеряли и без того незначительный прирост котировок и завершили день в среднем без изменений. Отметим лишь выпуск RUSSIA’26 (YTM 4,5%) – за день он потерял 0,3 п.п. По итогам недели был отмечен умеренный рост, при этом в лидерах оказались длинные бумаги, подорожавшие на 0,7–1 п.п., а их доходности упали на 5–7 б.п. При этом доходности на среднем участке кривой снизились не более чем на 3 б.п. За прошедшую неделю пятилетний CDS-спред России сократился на 4 б.п. до 131 б.п., что является локальным минимумом. На этом же уровне находятся и пятилетние CDS-спреды таких стран, как Мексика и Колумбия, которые имеют кредитные рейтинги на две–три и одну ступень выше соответственно. Это говорит о том, что в российские бумаги сейчас практически не заложена премия за санкционные риски. При этом вполне вероятно, что российские евробонды вновь покажут позитивную динамику после снятия санкций с Русала. Однако мы по-прежнему считаем, что едва ли этот тренд будет долгосрочным. На этой неделе будет множество важных для рынка событий, при этом ключевыми из них для евробондов ЕМ станут переговоры между США и Китаем по торговому соглашению. Исход этих переговоров определит дальнейшую динамику спроса на рисковые активы.

Корпоративные евробонды могут подорожать после снятия санкций с Русала. Третий день подряд в корпоративном сегменте котировки менялись крайне мало. Однако сегодня российские бумаги могут получить стимул в виде снятия санкций с Русала, и это может способствовать уменьшению спредов к суверенной кривой, которые по- прежнему немного расширены. Евробонды Русала торгуются с широким бид-аск спредом с доходностями к погашению в диапазоне около 9,5–12% и в ближайшее время, вероятно, смогут значительно восстановиться в цене. До введения санкций в начале апреля прошлого года доходности были на уровне около 5,5%, что предполагало спред к суверенной кривой около 190 б.п. В пятницу в нефтегазовом секторе наблюдалось незначительное снижение котировок, в пределах 0,1 п.п., а по итогам недели бумаги Газпрома прибавили 0,2–0,3 п.п. от номинала. Еврооблигации госбанков в пятницу тоже торговались очень сдержанно, а за неделю умеренно подросли в цене – на 0,2–0,3 п.п. При этом выделились суборды ВТБ, подорожавшие на 0,8–1,1 п.п. Еврооблигации металлургов пятницу тоже были практически стабильны, но по результатам недели выглядели лучше рынка, в среднем подорожав на 0,2–0,4 п.п. Лидером же среди них стал EVRAZ’23 (YTM 5,5%) – плюс 0,5 п.п. от номинала. Также отметим результаты бумаг PHORRU’23 (YTM 4,9%) – плюс 0,5 п.п. от номинала, а также выпусков ГТЛК – плюс 0,6–0,9 п.п. Сегодня российские бумаги, вероятно, начнут день с роста благодаря снятию санкций с Русала, при этом внешний фон скорее немного негативный: доходность UST10 утром суть снизилась, однако заметно упали и цены на нефть. Азиатские рынки – в небольшом минусе, как и фьючерсы на американские индексы.