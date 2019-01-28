В пятницу Росстат опубликовал макростатистику за декабрь 2018 г. и прошлый год в целом. Подавляющее большинство индикаторов оказалось в рамках наших ожиданий, однако ярким исключением стали данные по строительству, которые были масштабно пересмотрены за 2017-2018 гг. В среднем теперь за этот период рост отрасли составляет 2,8% г./г. (против —1% г./г. до пересмотра). Нам крайне сложно объяснить столь оптимистичную динамику. «Старые» данные вполне логично описывали некоторое оживление в строительстве, связанное с эффектом расходов на мост через Керченский пролив, объекты к ЧМ-2018 и газопровод Сила Сибири – благодаря этому падение в секторе замедлилось (с —2,5% г./г. в 2016 г. до —1% г./г.), но не остановилось в условиях негативных условий в жилищном и коммерческом сегментах.

Если верить обновленным данным, то ускорение могло быть обеспечено только благодаря инфраструктурным расходам бюджета и госкомпаний (пока Росстат не комментирует причины пересмотра). Согласно методологии, к объектам строительства относятся не только жилые и нежилые здания, но также автомобильные и железные дороги, нефтяные скважины, ЛЭП и магистральные нефте- и газопроводы, объекты военной инфраструктуры (не являющиеся зданиями). Однако стоит отметить, что:

1) Старые данные уже должны были включать в себя статистику по крупным стройкам – досчеты в основном обычно касаются малых и микропредприятий, а также «неформального» сектора, которые не участвуют в регулярных опросах Росстата (по крупным и средним предприятиям);

2) Объем пересмотра в целом составил порядка 300 млрд руб. за год, что выглядит достаточно существенным только для одного сектора. Для сравнения, эта сумма заметно превышает все расходы на строительство моста в Крым.

В связи с этим объяснить более высокую траекторию в 2017-2018 гг. можно, на наш взгляд, лишь тем, что данные за 2016 г. (и ранее) не пересматривались. Возможно, в данный момент они не сопоставимы с цифрами за 2017-2018 гг. (соответственно, если их пересмотреть, то улучшение уже не будет таким значительным).

Отметим, что после пересмотра динамика строительства и инвестиций стали более схожи. Однако сохранились и явные расхождения (например, всплеск строительства в начале 2018 г., не сопровождавшийся ростом инвестиций), которые крайне сложно объяснить.

Важно напомнить, что учет объектов строительства (например, продукции промышленности со сложной добавленной стоимостью, как то машиностроение) может производиться по-разному, и без первичных данных и знания детальной методологии Росстата (которых нет в открытом доступе) практически невозможно смоделировать результат, который публикует ведомство. Так, негатив, который можно наблюдать в рыночном сегменте строительства (коммерческая и жилая недвижимость) может быть не заметен в итоговых данных из-за особого способа учета нерыночных объектов инфраструктуры.

Пересмотр данных по строительству, по всей видимости, улучшит цифры по росту ВВП до ~2% г./г. за 2018 г., однако мы не воспринимаем это как улучшение экономической активности. Среди основных факторов, которые продолжат оказывать сдерживающее воздействие на рыночный сегмент строительства в 2019 г. – слабый внутренний спрос и высокая долговая нагрузка строительных компаний.