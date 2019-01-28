Сезон отчетностей входит в свою самую активную стадию. Если на первой неделе сезона отчетностей в центре внимания были банки, то сейчас фокус сместился на производителей микрочипов. Конечно, пока рано говорить про весь сектор, но первые тенденции обнадеживают. Производителей микрочипов многие называли самым уязвимым сектором в этом сезоне отчетностей, т.к. по ним бьет и замедление мировой экономики, и торговые войны, и падение спроса на смартфоны. Несмотря на это, фактические результаты за 4 квартал, а также прогнозы на 2019 год оказались не такими плохими, как многие ждали. В результате отраслевой индекс полупроводников вырос на 4,5% за неделю, даже несмотря на плохую отчетность крупнейшей компании в секторе – Intel.

Предстоящая неделя станет самой насыщенной в этом сезоне отчетностей, и свои результаты представит почти 30% индекса S&P 500. Однако наибольшее влияние на рынок будут оказывать результаты Apple, McDonald’s, Boeing, Tesla, Visa, Qualcomm, Microsoft, Facebook, Mastercard, Amazon, Exxon Mobil.