Сезон отчетностей входит в свою самую активную стадию. Если на первой неделе сезона отчетностей в центре внимания были банки, то сейчас фокус сместился на производителей микрочипов. Конечно, пока рано говорить про весь сектор, но первые тенденции обнадеживают. Производителей микрочипов многие называли самым уязвимым сектором в этом сезоне отчетностей, т.к. по ним бьет и замедление мировой экономики, и торговые войны, и падение спроса на смартфоны. Несмотря на это, фактические результаты за 4 квартал, а также прогнозы на 2019 год оказались не такими плохими, как многие ждали. В результате отраслевой индекс полупроводников вырос на 4,5% за неделю, даже несмотря на плохую отчетность крупнейшей компании в секторе – Intel.

Предстоящая неделя станет самой насыщенной в этом сезоне отчетностей, и свои результаты представит почти 30% индекса S&P 500. Однако наибольшее влияние на рынок будут оказывать результаты Apple, McDonald’s, Boeing, Tesla, Visa, Qualcomm, Microsoft, Facebook, Mastercard, Amazon, Exxon Mobil.

Макроэкономическая статистика
На прошедшей неделе не было существенных публикаций макроэкономических данных. Европейский ЦБ оставил без изменений основные ставки. В США вышли данные по продажам на вторичном рынке недвижимости в декабре, итоговая цифра оказалась существенно ниже ожиданий. Пока говорить о каких-то тенденциях рано, скорее всего, люди воздерживались от покупок из-за высокой волатильности на финансовых рынках. 

Эта неделя будет богатой на статистику, в США был принят бюджет на ближайший месяц и федеральные чиновники могут вернуться к своей работе, в связи с этим будут опубликованы все данные за ноябрь и сразу начнутся публикации за декабрь. Также будут опубликованы предварительные данные по росту ВВП США и Европейского Союза за 4 квартал 2018. По этим статистическим данным рынок оценит ущерб от торговых войн с Китаем, возможны сильные движениях на рынке.