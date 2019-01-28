Аппетит к риску на прошлой неделе несколько снизился, что было обусловлено опасениями замедления мировой экономики, неопределенностью относительно т.н. «шатдауна» правительства США. Однако приток средств в облигации развивающихся рынков продолжился на фоне сохранения ставок по 10-летним американским казначейским облигациям ниже 2,8%. CDS на суверенные облигации ключевых развивающихся стран умеренно снизились, индексы EMBI+ и CEMBI прибавили 0,9% и 0,6% соответственно. Аналогичные индексы российских евробондов, EMBI+ Russia и CEMBI Russia, выросли на 0,4% и 0,3% соответственно.

Рублевый долговой рынок демонстрировал разнонаправленную динамику. ОФЗ несколько скорректировались после роста предыдущих недель: кривая ОФЗ поднялась в пределах 1-5 б.п. Аукционы Минфина прошли при небольшом спросе. Индекс гособлигаций МосБиржи вырос на 0,1%. На корпоративном долговом рынке динамика была увереннее, кроме того, значительно выросла активность на первичном рынке. Облигации с погашением в 2022-2024 годах размещали «Росбанк», РЖД, «МегаФон», «Магнит», МТС и ГПБ. Индекс корпоративных облигаций МосБиржи прибавил 0,2% за неделю.

Ключевым событием для российского рынка на прошедшей неделе стало снятие санкций с РУСАЛа и Эн+. Это решение OFAC может привести к улучшению восприятия инвесторами российского риска и, как следствие, к притоку вложений в российские инструменты. В условиях сохранения ставок по американским казначейским облигациям на текущем уровне российские облигации имеют потенциал к росту.