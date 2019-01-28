Российский рынок акций завершил неделю восходящей динамикой: по индексу РТС плюс 1,3% в долларах и по индексу МосБиржи – плюс 1,3%. Национальная валюта укрепилась за неделю на 0,4% относительно американского доллара. Главным событием, повлиявшим на динамику рынка акций, стало сообщение ЦБ РФ об увеличении с 1 февраля 2019 года покупок иностранной валюты с целью компенсирования объемов, невыкупленных в 2018 году, а также объявление ОFAC (Управление по контролю за иностранными активами) о снятии ограничений в отношении РУСАЛа и EN+ Group.

По данным EPFR Global за неделю, завершившуюся 23 января, развивающиеся рынки снова зафиксировали приток капитала: $3,1 млрд против $3,3 млрд неделей ранее. В группе БРИКСТ Россия оказалась в середине по размеру притоков – 135 млн долл. При этом через пассивные фонды было привлечено 116 млн долл., через активные – 19,1 млн долл.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране увеличились за отчетную неделю на 8,0 млн барр. при ожиданиях их сокращения на 750 тыс. барр. и данных API, зафиксировавших их увеличение на 6,6 млн. барр. По информации Baker Hughes, число добывающих нефть буровых установок в США увеличилось за неделю на 10 единиц – до 862 шт. На этом фоне нефтяные котировки завершили неделю снижением – нефть сорта Brent подешевела за неделю на 1,7%, несмотря на нестабильную политическую ситуацию в Венесуэле.

Глобальные рынки завершили неделю умеренным позитивом: американский индекс S&P 500 и европейский Stoxx Euro 600 фактически не изменились (минус 0,2% и плюс 0,2% соответственно), индекс развивающихся стран MSCI EM прибавил 1,4%. Ключевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона также немного подросли: китайский индекс Shanghai Сomposite прибавил 0,2%, японский Nikkei 225 поднялся на 0,5%. Главной новостью стало сообщение о том, что президент США Дональд Трамп подписал законопроект, который предполагает финансовое обеспечение до 15 февраля всем американским федеральным ведомствам. При этом о средствах на строительство стены на границе с Мексикой в документе не говорилось. Реакция рынков была несколько сдержанна, поскольку правительство открывается на три недели. Тем не менее инвесторы смогли переключить свое внимание на позитивные квартальные результаты компаний ввиду начавшегося сезона корпоративной отчетности.

Американские индексы на минувшей неделе показали нейтральную динамику, закрывшись на 0,2% выше уровня конца предыдущей недели. Индекс S&P преимущественно демонстрировал небольшое снижение, но в пятницу на публикации позитивных финансовых результатов ряда компаний и новостях о прекращении приостановки работы правительства рынок отыграл потери.

Также инвесторы продолжили отыгрывать тему торговых взаимоотношений США и Китая. На этой неделе в Вашингтоне ожидается проведение переговоров на высшем уровне по данной тематике с участием вице-премьера госсовета КНР, торгового представителя и министра финансов США. Положительные сдвиги в переговорах, вероятно, окажут благоприятное влияние на фондовые рынки.

Нефтяные котировки на прошлой неделе снизились на 1,7% на фоне публикации статистических данных API о росте запасов нефти на 8 млн барр. при ожиданиях снижения на 750 тыс. барр.

Российский рынок также показал положительную динамику, прибавив 1,3% в рублевом выражении. Учитывая значительный рост за последние две–три недели, мы считаем, что в краткосрочной перспективе рынок может показать коррекцию.