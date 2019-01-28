В понедельник пара USD/RUB открылась на новом двухмесячном минимуме, что, скорей всего, было вызвано заявками на продажу по нерыночным ценам, учитывая значения котировок пары EUR/RUB и EUR/USD. После этого доллар быстро отыграл все потери по отношению к рублю, торгуясь сейчас около нулевой отметки.

Пара EUR/RUB сегодня стартовала на отрицательной территории, но после непродолжительной негативной динамики перешла к умеренному подъему, выйдя в небольшой плюс.

На открытии рубль пытался развить восходящую тенденцию, реагируя на новость о снятии американских санкций с Русала и других компаний Олега Дерипаски. Однако данный импульс быстро себя исчерпал, после чего рубль вышел в небольшой минус к валютной корзине.

Давление на рубль оказала негативная динамика глобальных рисковых активов, вызванная несколькими отрицательными драйверами. Во-первых, очередная порция статистики из Китая свидетельствует о замедлении экономического роста страны. Во-вторых, решение о временной приостановке закрытия американского правительства было воспринято, скорее, как негатив, т. к. разногласия, приведшие к данному кризису, не устранены, а решение проблемы отложено до середины февраля.

Одной из причин, по которой рубль не смог развить восходящую динамику на новости о снятии санкций с Русала, стало то, что она в определенной степени являлась ожидаемой. Кроме того, российская валюта потеряла поддержку со стороны фактора налогового периода, закончившегося в пятницу.

Отечественный долговой рынок также находится под давлением. Индекс гособлигаций RGBI демонстрирует сдержанную нисходящую динамику вторую сессию подряд, тем не менее, пока оставаясь в рамках двухнедельного консолидационного канала.

Нефть возобновила снижение

Предыдущую сессию нефтяные цены завершили недалеко от дневной вершины, закрывшись в умеренном плюсе. Однако сегодня после кратковременного восходящего импульса нефть перешла к устойчивому снижению. Сейчас Brent находится около отметки $60,6, теряя 1,5%.

Некоторое давление на нефтяные цены оказали пятничные данные Baker Hughes, показавшие увеличение количества буровых установок на нефтяных месторождениях в США на 10 единиц. Кроме того, продолжающие поступать негативные данные по китайской экономике способствуют усилению опасений по поводу угрозы этих тенденций нефтяному спросу.

Доллар проявил существенную слабость

Во второй половине предыдущей сессии американская валюта перешла к активному снижению. В результате индекс доллара (DXY) завершил пятницу вблизи двухнедельного минимума, понеся значительные потери. Сегодня в начале российской сессии DXY восстанавливался, но затем возобновил снижение, торгуясь сейчас в небольшом минусе вблизи отметки 95,8 п.

Снижению доллара способствовала вышедшая в пятницу информация о том, что президент США хотел бы заполнить две вакансии в совете управляющих ФРС кандидатами, разделяющими его позицию, согласно которой, сильные темпы экономического роста не обязательно должны сопровождаться усилением инфляции. Таким образом, это увеличит в составе ФРС количество сторонников более осторожного ужесточения монетарной политики.

На этом фоне европейская валюта в пятницу перешла к активному росту, переписав двухнедельную вершину в паре с долларом. Сегодня после умеренной коррекции восходящая динамика в евро продолжилась. Сейчас пара EUR/USD находится в небольшом плюсе вблизи отметки 1,142.

Техническая картина

Пара USD/RUB продолжает двигаться в рамках краткосрочного нисходящего канала, символически обновив на открытии двухмесячный минимум. Пока верхняя граница данного канала не пробита, более вероятно сохранение негативной динамики доллара по отношению к рублю.