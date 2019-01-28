Очередная порция макроэкономической статистики показала, что экономика США по-прежнему не демонстрирует признаков приближения рецессии. Число первичных обращений за пособиями опустилось ниже 200 тыс., впервые с 60-х годов прошлого века. Индексы PMI вышли чуть лучше ожиданий, находясь уверенно выше 50 пунктов.

Это, конечно, не отменяет прогноза замедления экономики США в этом году в связи с исчерпанием налоговых стимулов и ресурсов для продолжения циклического роста, но показывает, что, возможно, рынок может ошибаться в оценке того, с какого уровня начнется это замедление. Кроме того, возможно, оно будет не настолько жестким, чтобы создать угрозу для рынков.

Хорошая макростатистика не влияет на ожидания по ставке ФРС. Если верить оценкам Bloomberg, ожидания рынка сейчас сильно смещены в сторону сценария, при котором ФРС не меняет уровень ставок в ближайшие 12 месяцев. Это во многом обусловлено тем, что инвесторы считают, что повышенная рыночная волатильность и ухудшение прогнозов по мировой экономике и экономике США не позволят ФРС предпринимать ужесточение денежно-кредитной политики. Это подтверждается и смягчением риторики ФРС в конце прошлого и начале этого года.

Стоит отметить, что рыночные ожидания – столь же непостоянная величина, как и прогнозы ФРС. Сейчас они продиктованы сложным рынком и ухудшающимися прогнозами, но если ситуация на рынках продолжит стабилизироваться, а данные – оставаться благоприятными, то и ожидания могут пойти вверх. Мы полагаем, что ФРС в базовом сценарии в этом году сможет найти возможность для еще одного повышения ключевой ставки.

Вчера в США закончился очередной шатдаун. В ближайшее время будет нормализована работа правительства. Но пока ключевой вопрос, из-за которого он был начат, – судьба стены на границе с Мексикой – не решен, поэтому с высокой вероятностью может быть повтор в ближайшем будущем. Для фондового рынка подобные эпизоды несут ограниченное влияние до тех пор, пока это не касается возможности обслуживания долга. Сейчас это как раз тот случай.

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум, слегка превысив отметку, достигнутую им в начале октября. Это несмотря на снижение цен на нефть, волатильность на внешних рынках и сохраняющиеся санкционные риски.

Впрочем, с последними ситуация существенно улучшилась после того, как Минфин США снял ограничения с компаний Русал и En+. За недавнее время это первый пример отмены санкций, до этого санкции только вводились.