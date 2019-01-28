Торговые переговоры, Brexit и Венесуэла. На этой неделе в решающую фазу вступают американо-китайские торговые переговоры – всего месяц остается до 1 марта, то есть до той даты, когда необходимо согласовать торговую сделку с Вашингтоном или же оказаться перед перспективой уплаты торговых пошлин за товары, импортируемые из США в Китай, на общую сумму $200 млрд. Сегодня в Вашингтон для подготовки переговоров на высоком уровне пребывает китайская делегация. В среду Лю Хэ встретится со Стивен Мнучиным и Робертом Лайтхайзером. Неофициальное соглашение необходимо достичь до 5 февраля, то есть до начала двухнедельного празднования китайского Нового года.

На наш взгляд, существует три сценария развития ситуации. Оптимистический предусматривает достижение некоторой формы соглашения с убедительными доказательствами отсутствия уплаты дополнительных пошлин в 2019 г. Нейтральный основывается на бессодержательных заявлениях о некотором прогрессе в переговорах с продлением моратория на дополнительное повышение пошлин до установленного срока. Негативный сценарий не содержит никаких позитивных заявлений и усиливает напряженность, при этом официальные представители США обещают ввести дополнительные пошлины в марте.

Среда – последний день, когда власти США могут подать официальный запрос об экстрадиции менеджера Huawei Мэн Ваньчжоу из Канады. Ситуация вокруг Huawei – еще одна большая тема для наблюдения. Если будет реализован оптимистический сценарий, мы ожидаем сильного ралли компаний сырьевого сектора и рынков EM в целом, в том числе российского рынка акций. Негативный исход может вызвать давно ожидавшиеся распродажи и снижение индексов EM на 15-20%.

Еще один фактор торговых переговоров связан с Венесуэлой, где Трамп признал лидера оппозиции Хуана Гайдо президентом страны, тогда как Китай и Россия поддерживают Николаса Мадуро. Важно отметить, что Венесуэла была одним из ближайших союзников Пекина в Латинской Америке и крупнейшим получателем китайского финансирования, взяв кредитов на сумму Ј38 млрд в 2017 (примерно $50 млрд на протяжении 2018 г., по некоторым оценкам). Россия также имеет доступ на рынок Венесуэлы, главным образом, через Роснефть, которая инвестировала примерно $5 млрд в нефтяную отрасль страны, которая находится в крайне тяжелом положении. Ни Китай, ни Россия не готовы оставлять свои инвестиции в Каракасе.

Как мы и ожидали, в прошедшие выходные Минфин США снял санкции с Rusal, EN+ и Евросибэнерго. Группе ГАЗ санкции продлили до 7 марта, но и эту компанию должны исключить из списка SDN. Этот шаг должен изменить настроение на российском рынке и укрепить доверие инвесторов.

Во вторник парламент Великобритании проголосует по поправкам к договору о Brexit Терезы Мей. На следующий день после голосования, то есть в среду, план Терезы Мей будет обсуждаться в Европарламенте. Мы считаем, что неопределенность вокруг Brexit сохранится и никаких серьезных прорывов не произойдет.

Президент Дональд Трамп в минувшую пятницу временно завершил рекордный по длительности 35-дневный шатдаун, так и не получив $5,7 млрд, которые он потребовал от Конгресса на строительство стены на границе с Мексикой. По данным S&P Global Ratings, за это время экономика США потеряла, минимум, $6 млрд. Хотя шатдаун завершен, отсутствие единого мнения в Белом доме, судя по всему, повлияет на уровень доверия в деловых кругах и на настроение на финансовых рынках.

На наш взгляд, существуют доводы в пользу роста цен на нефть в 1К19. После распродаж прошлой недели на фоне событий в Венесуэле мы ожидаем восстановления котировок ROSN. Мы хотели бы отметить покупки на снижении акций NVTK, так как незаинтересованность инвесторов в проекте Арктик СПГ-2 не является веским доводом в пользу их недавнего снижения. Поддержку SBER окажет укрепление рубля и улучшение настроения на российском рынке в целом. Мы ожидаем дальнейшего ослабления цен на металлы и весьма слабых операционных результатов компаний сырьевого сектора. Российские сталелитейные (NLMK, MMK, SVST) и горнодобывающие компании (MNOD и ALRS), скорее всего, будут испытывать давление на этой неделе, пока не появятся позитивные новости о ходе американо-китайских переговоров. Поддержку AGRO могут оказать операционные результаты компании.