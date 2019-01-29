Индекс Мосбиржи продолжает ставить рекорды. Завершив прошлую неделю на новом историческом максимуме, вчера в первой половине дня индекс Мосбиржи впервые превысил отметку в 2500 пунктов. Однако удержаться на высоте не удалось, и индикатор вернулся к более привычному уровню в 2475-2480 пунктов.

Основной драйвер российского рынка третью неделю подряд – существенный приток иностранного капитала. Так, фонды, инвестирующие в российские активы, за неделю по 23 января аккумулировали еще $135 млн в дополнение к $104 млн, полученным неделей ранее.

Еще одной позитивной новостью стало снятие санкций с «Русала», холдинга En+ и компании «Евросибэнерго» со стороны Минфина США. В Гонконге бумаги Русала подорожали, а на Мосбирже после первоначального роста, бумаги снизились, таким образом спред между Гонконгом и Мосбиржей сократился.

Нефть, восстановившись после затяжного декабрьского падения, относительно стабилизировалась в диапазоне $60-63 за баррель. На котировки влияют данные по запасам, ситуация в Венесуэле, а также новости о ходе переговорного процесса по вопросу торговой войны США и Китая. В частности, на прошлой неделе нефть подешевела на 2,4% после выхода данных Минэнерго США о продолжающем росте запасов, выше ожиданий рынка.

Золото вновь пробило уровень в $1300 за тройскую унцию, что говорит о том, что интерес к золоту у инвесторов возвращается. Так, CEO VanEck Assosiates сказал о том, что инвесторы в криптовалюты теряют интерес к крипто-активам и начали покупать золото. Он так же добавил, что если в 2017 г. криптовалюты сумели оттянуть на себя существенный спрос с золота, то сейчас происходит обратная ситуация.

Официальный курс рубля движется в узком диапазоне 65,9-66,5 руб./$: на прошлой неделе с 19 по 26 января рубль укрепился на 0,6% до 65,92 руб./$, однако сегодня уже отыграл все обратно и вернулся к 66,34 руб./$. Снижение доходности казначейских облигаций США обусловливает частичный переток ликвидности на долговые рынки развивающихся рынков, в том числе и в российские облигации, что поддерживает рубль даже при снижении нефти.

На этой неделе мы ждем итогов заседания ФРС, новостей о продолжении переговоров США и Китая, а также начала сезона корпоративной отчетности. Российские активы по-прежнему смотрятся интересно по сравнению с другими развивающимися странами, однако, оптимизм глобальных инвесторов охлаждают геополитические риски и вероятность новых санкций.