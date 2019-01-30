Внешний фон перед началом торгов на российском рынке оцениваем как нейтральный. Как мы и ожидали, британский фунт оказался под давлением, потеряв 130 пунктов на очередном голосовании в парламенте Великобритании по Brexit. Несмотря на то, что предложенный проект документа пока не был принят, стоит отметить некоторый прогресс в вопросе, который казался неразрешимым. Во-первых, Brexit без сделки не состоится, так как была принята соответствующая поправка, то есть наиболее жесткого сценария, вероятно, удастся избежать. Во-вторых, депутаты сформулировали поправки, с которыми документ может быть принят в дальнейшем. Для этого Терезе Мэй нужно вернуться к переговорам с Брюсселем, который вчера снова обозначил нежелании идти на уступки.

Тем не менее, с приближением марта вероятность достижения компромисса увеличивается, ведь ЕС также заинтересован в минимизации отрицательного эффекта для экономики. Поэтому спекулятивные «короткие» позиции по фунту стоит частично закрывать. Сегодня состоится заседание ФРС, по итогам которого позиции доллара рискуют ослабнуть. Ставка, без сомнений, останется на нынешнем уровне, поэтому внимание инвесторов будет сосредоточено на комментариях Пауэлла относительно продолжения или сворачивания программы по сокращению баланса – то есть продажи облигаций. Если появятся сигналы приостановления программы, то доллар подешевеет, а рисковые активы, в первую очередь рынок акций, получат повод для роста.

Американские индексы продолжают оставаться вблизи нижней границы консолидации 2018 года, и покупать сейчас желающих немного, так как неопределенность высока из-за целого ряда важных событий. Напомним, что сегодня также стартуют переговоры по торговле между США и Китаем. Помимо этого, вчера после закрытия рынка отчиталась Apple. Прибыль на акцию оказалась всего на 1 цент больше ожиданий, а выручка от продаж в Китае снизилась на 27%, однако на постмаркете акции прибавили более 5%.

Нефть реагирует ростом на сбои в работе крупнейшего месторождения Ливии и в меньшей степени на санкции к Венесуэле. Вероятно, рост будет сдержанным, так как Трамп пригрозил поставками из стратегических запасов в случае дефицита сырья.

Индекс Мосбиржи завершил торги вблизи максимумов. Их обновление будет зависеть от динамики сырьевого рынка. Золото активно выкупают в преддверии заседания ФРС и на фоне роста неопределенности, поэтому акции золотодобывающих компаний стоит продолжать удерживать в портфеле.