В первой половине дня торги складывались неудачно на негативном внешнем фоне. Индекс МосБиржи снижался до 1464 п., но во второй половине сессии оптимизм поддержала нефть. Тем не менее сил на штурм уровня 2500 по рублёвому индексу не хватило. Стоит отметить повышение котировок бумаг золотодобывающих компаний на фоне продолжающегося восходящего движения в золоте: «Полюс» (+3,32%), Polymetal (+0,82%). Свою порцию получил и «Газпром», который подорожал на 1,49%. Германия выступила против очередных поправок в европейскую газовую директиву, так как эти поправки фактически имеют целью только один проект, который называется «Северный поток-2». Обнадёживает также рост бумаг банковского сектора, где часто отражается интерес нерезидентов: Сбербанк (+1,86%), «ВТБ» (+1,3%). На полюсе потерь бумаги «РусАл» (-6,08%) и En+ (-3,8%). Подобное движение не должно удивлять, поскольку на рынке чаще покупают ожидания и продают новости. После снятия санкций американского Минфина, в бумагах не осталось сильных идей на повышение. Отметка 2500 по индексу МосБиржи пока выступает в качестве сильного сопротивления, но внешнего позитива на текущей неделе может хватить для прорыва. Без этого ситуация на графике может резко ухудшиться. Соответственно, для дальнейшего восхождения требуется закрепление выше уровня сопротивления в ближайшие две сессии.

Рубль провёл довольно волатильный день, но к вечеру смог отвоевать позиции у доллара благодаря растущей нефти. Впрочем, прочие сырьевые валюты этим не воспользовались, поэтому можно также предполагать подготовку к аукционам ОФЗ. Финансовое ведомство разместит ОФЗ-ПД выпуска 26223 с погашением в феврале 2024 года в объёме 15 млрд рублей по номиналу и ОФЗ-ПД выпуска 26224 с погашением в мае 2029 года в объёме 10 млрд рублей по номиналу. Предстоящие дни для отечественной валюты будут насыщенными, так как состоится заседание ФРС, КНР и США проведут очередной раунд торговых переговоров, а с 1 февраля ЦБ РФ увеличит объёмы закупки валюты в рамках бюджетного правила. Однако, как отмечается в свежей аналитике «Открытие Брокер», в первые месяцы года существенно снижается импорт, а внешние платежи в январе-феврале будут самыми незначительными за последние несколько лет. Соответственно, вероятность движения курса в сторону 65 за доллар поддерживается объективными факторами. К вечеру вторника доллар слабел на 0,32% до 66,05, а евро на 0,31% до 75,495.

Американские торги завершились неоднозначно. 3M Co. (-1,94%) отчиталась лучше ожиданий, хотя и выдала более скромный прогноз на год. Ещё один представитель Dow Jones Pfizer Inc. (+3,14%) отчитался лучше ожиданий, хотя речь идёт об убытках. Таким образом, два важных компонента позволили удержать DJIA в плюсе при общей слабости широкого рынка. Среди лидеров роста были бумаги производителя копировального и прочего офисного оборудования Xerox Corp. (+11,4%), который не только отчитался лучше прогнозов, но и ждёт более сильные продажи в текущем году. Мотоциклетный Harley-Davidson Inc. (-5,05%) отчитался хуже ожиданий, да и ожидания на текущий год оказались скромнее. Однако вспомним и о статистике. Индекс потребительского доверия Conference Board снизился в январе до 120,2 п. с 126,6 п. в декабре. Рост цен на жильё, согласно индексу S&P/CS, замедлился в ноябре до 4,7% в год, или 0,3% по сравнению с октябрём. Это самые низкие темпы роста цен на недвижимость за последние четыре года. Уже после закрытия торгов отчиталась Apple (-1,04%). Компания снизила свои ожидания выручки до $55-59 млрд в I квартале, хотя на рынке уже снизили свои ожидания до $59 млрд с $64 млрд в декабре. Тем не менее на расширенных торгах бумага дорожала на факте небольшого превышения прогнозной прибыли в IV квартале 2018 года. По итогам дня DJIA вырос на 0,21% до 24579,96 п., а S&P 500 снизился на 0,15% до 2640,00 п.

Азиатские торги проходили преимущественно в плюсе. Надежды связывают с начавшимися переговорами США и КНР по торговым вопросам. Wall Street Journal пишет о том, что различные промышленные группы и производители сельскохозяйственной продукции оказывают давление на Белый дом с тем, чтобы администрация всё же смогла достичь прогресса в переговорах, так как торговая война и взаимные тарифы негативно сказываются на американском экспорте в Китай и реэкспорте продукции в США. Ещё одним поводом для ослабления давления на бумаги поставщиков Apple стало заявление главы американского IT-гиганта о том, что торговое напряжение между двумя странами немного ослабло в январе. Министр финансов США С. Мнучин также говорил о том, что вероятность заключения сделки между двумя странами высокая, а проблему Huawei стоит рассматривать в качестве отдельного дела. Стоит также упомянуть о ситуации на валютном рынке. Британский фунт оказался под давлением во вторник вечером после того, как местный парламент проголосовал против большинства поправок в план условий выхода из Евросоюза и призвал премьера Терезу Мэй возобновить переговоры с Брюсселем. Однако в Брюсселе в очередной раз напомнили о том, что предыдущий план является окончательным. Тем не менее британские парламентарии проголосовали за то, чтобы отложить выход из Евросоюза, если до конца февраля не будут достигнуты новые договорённости. То есть как минимум дата фактического выхода уже имеет шанс быть перенесённой. Впрочем, вернёмся в Азию. Инфляция в Австралии замедлилась до 1,8% в IV квартале 2018 по сравнению с 1,9% в III квартале. Ожидалось снижение темпов роста цен до 1,7%. К 8:40 мск индекс Nikkei 225 — 20573,98 п. (-0,44%), Hang Seng — 27541,68 п. (+0.04%), Shanghai Composite — 2586,61 п. (-0.29%).

Нефть незначительно дорожала. Саудовская Аравия заявляет, что не будет компенсировать выбывающие объёмы Венесуэлы, если поставки из этой страны сократятся в результате американских санкций. Впрочем, сами американские ограничения касаются лишь поставок в США, но не исключают возможность перенаправления в другие страны. Собственно говоря, потеря около 0,5 млн баррелей суточных поставок из Венесуэлы также не является большой проблемой для США, хотя и может ограничить работу ряда предприятий, которые специализируются на переработке тяжёлых сортов. По данным API, на неделе, завершившейся 25 января, коммерческие запасы нефти в США выросли на 2,1 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 2,2 млн баррелей, а дистиллятов на 201 тыс. баррелей. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ждут роста запасов нефти на 3,1 млн баррелей, а также увеличение запасов бензина на 2,8 млн баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 2,0 млн баррелей. И немного о золоте. Рост котировок металла выше $1300 провоцирует увеличение инвестиций в металл. Резервы SPDR Gold Trust выросли накануне на 8,2 тонны до 823,87 тонн. К 9:00 мск Brent — $61,34 (+0,23%), WTI — $53,39 (+0,15%), золото — $1313,7 (+0,37%), медь — $6010,92 (+0,05%), никель — $12275 (+1,28%), палладий — $1307,1 (+0,27%), платина — $819,9 (+0,50%).

Индекс доллара снижался на 0,08% до 95,438 п. К 9:00 мск EUR-USD — $1,144 (+0,11%), GBP-USD — $1,309 (+0,23%), USD-JPY – 109,28 (-0,09%).

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Азиатские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику, нефть дорожает незначительно, хотя сырьевые валюты и укрепляют свои позиции. В частности, не столь сильное замедление инфляции в IV квартале обеспечило австралийскому доллару преимущество в 0,6% против американского конкурента. Торги в РФ стартуют вблизи значений закрытия накануне. Главным вопросом дня становится способность (или отсутствие таковой) у индекса МосБиржи закрепиться выше 2500 пунктов, что откроет путь к росту до 2600 отметки. Впрочем, если ФРС окажется мягче ожиданий, а США и Китай начнут снабжать рынки позитивными новостями с переговоров, то дальнейший рост российского рынка возможен.