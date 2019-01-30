S&P во вторник снизился на 0,15%, до 2640 пунктов из-за падения услуг связи, IT и дискреционного потребления на негативе после отчёта Verizon и перед Applе, а также в процессе разбирательств с Huawei. Индекс Dow 30 вырос на +0,21% до 24579,96, так как в нём больше доля United Technologies, 3M, Caterpillar, Pfizer.

Цена золота увеличивалась до $1315,02 за унцию перед переговорами США и Китая 30-31 января. Цена эталонного сорта нефти Брент повышалась до $61,59 за баррель после заочного диалога США и России по Венесуэле. Доходность 10-летних трежерис держалась около 2,72% на фоне размещения казначейского госдолга, и пара евро/доллар росла до 1,1442 на большей прозрачности экономики и комментариев ЕЦБ.

Из данных сегодня только запасы нефти, ипотечная статистика, индекс подписанных договоров о продаже жилья и ADP (прогноз +183 тысячи рабочих мест в частном секторе против +271 тысячи месяцем ранее). Вечером ФРС решит по ставке. Вероятно, её решение будет зависеть от отчётности компаний.

Компании с капитализацией свыше $740 млрд могут расти на +30%-+35%, если торгуют уникальной продукцией: iPhone, iPad, MacBook. Бумаги Apple нацелятся на $210 в течение 1,5 лет после отчётности, если реализует план облака. Согласно отчётности, выручка облака выросла на +40%. Продажи услуг, которые увеличились на +19% до $10,9 млрд, планируется расширить до $24,3 млрд к 2020 году. Валовая рентабельность услуг за год возросла с 58,3% до 62,8% против 38% в целом по компании. По результатам отчётности компания имеет $245 млрд денежных средств (+3% в квартал) для вложений в облако и другие услуги в исполнение новых законов о репатриации и налогах. Риск для длинных позиций в том, что за год конкуренция в облаке будет усиливаться, поэтому Apple придётся поторопиться с расходами, и многое будет зависеть от оценки инвесторами эффективности.

Комментарии Verizon проясняют состояние рынка 5G. Скорректированная прибыль на акцию (без учета GAAP), исключая специальные статьи, 1,12 долл. США по сравнению с 86 центами в 4 квартале 2017 года. В беспроводной сети 1,2 млн новых розничных абонентов с постоплатой. Отток розничных абонентов с постоплатой ограничился 1,08%, а в широкополосном сегменте всего 0,82%. Операционный денежный поток за весь 2018 год составил $34,3 млрд (+$10 млрд в год). Привлечение на 5G – это хорошо, но прибыль по GAAP падает до $3,76 по сравнению с $7,36 в 2017 году, хотя на скорректированной основе EPS в 2018-м составила $4,71 против $3,74 годом ранее. Продажи интернета вещей идут вяло, только +9,5% в год, так как много аналогов. 11% годовой доходности без учёта дивидендов по этой бумаге, возможно, максимум, чего можно ждать, если войти на минимуме, но годовой цикл примерно на полпути. Риском для коротких позиций могут быть дивиденды (5%) и выполнение программы экономии на $10 млрд к 2021 году. Капитальные затраты за год около половины от денежного потока, $9,8 млрд пошло на дивиденды, и общий чистый долг уменьшился на $4,7 млрд, что показывает признаки улучшения.