В начале недели капитализация российского рынка акций впервые с середины ноября 2018г. достигла 600 млрд. долл. Восстановлению капитализации способствовал курс рубля, рост сравнительных оценок и динамика акций компаний из внутренних секторов во главе с банками. С 27 декабря (минимумы года по капитализации) отраслевой индекс финансовых компаний МосБиржи подрос на 10,6%, телекоммуникаций на 9%, электроэнергетики на 7,7%, потребительский сектор на 7,4%.

Мы рассчитываем на то, что рост капитализации продолжится и сможет вернуться к уровням октября 2018г. – 640 млрд. долл., чему будет способствовать не только стабильный курс рубля, но также и дальнейший рост сравнительных оценок. Так, отношение RTS/Brent сейчас находится ниже нашего экономически обоснованного уровня в 21-22x. Потенциалом для роста может выступить восстановление цен на нефть, которые в конце первого квартала способны вернуться к уровню 65 долл. / барр. На этом фоне ожидаем увидеть рост стоимости в отдельных бумагах из нефтегазового сектора, например, Газпром и Лукойл. Главным образом мы рассчитываем на рост акций компаний из внутренних секторов, которые продолжают выглядеть перспективно в начале года.

Целевым уровнем по индексу МосБиржи на 2019 год мы считаем 2640 пунктов.



