Продолжает сохраняться умеренный оптимизм на мировых финансовых рынках, хотя в азиатском регионе настрой участников рынка остаётся более сдержанным. С ликвидностью в финансовой системе проблем пока нет, но с приходом февраля всё будет иначе. Тем не менее, сводный индекс азиатского региона завершил торги в среду практически без изменений. Биржи Китая и Японии показали нейтральную динамику, в Гонконге индекс подрос на 0.5%. На европейских площадках тоже нет единой динамики. Рынок Германии теряет почти 0.4%, Франция растёт на 0.5%, а Лондоне рост почти на 1.4%. Неплохой отчёт после закрытия торгов опубликовала вчера компания Apple, её акции на постмаркете взлетели почти на 5%, что и поддержало фьючерсы на Америку. Сегодня и в четверг после закрытия предоставят квартальные отчёты флагманы – Amazon и Facebook.

Сегодня вечером всё внимание будет приковано к выступлению главы ФРС, но в большей степени дальнейшую динамику рынков определят итоги двухсторонних переговоров Китая и США, которые уже начались в Вашингтоне. Если стороны не найдут компромисса по самым важным пунктам, в частности, защиты интеллектуальной собственности, это будет хороший повод для новой коррекции на рынках акций с самого начала февраля.

Российские индексы второй день подряд выглядят лучше остальных, похоже, сказывается внушительный двухнедельный приток капитала в российские фонды. Рублёвый индекс Московской биржи сегодня опять обновил исторический максимум, и пока держится чуть выше 2500 пунктов, показывая рост около 0.3%. Валютный РТС подрастает на 0.5%, тестируя сильный уровень сопротивления на отметке 1200 пунктов. Всё вроде выглядит позитивно, но покупать акции на текущих уровнях уже слишком опасно. Динамику лучше рынка сегодня показывают бумаги ГМК Норникеля, они прибавляют более 1.5%, почти на 1% растет Газпром, на 2% подрастает Аэрофлот. В аутсайдерах второй день подряд акции Русала, сегодня они теряют ещё 2.5%, на аналогичную величину дешевеет ММК.

СЫРЬЕ И ВАЛЮТА

Индекс промышленных металлов после вчерашнего роста на 1.5% сегодня прибавляет ещё 0.7%. Цены на медь растут на 0.7%, никель дорожает на 1.5%, по алюминию снижение на 0.3%. Цена тройской унции золота прибавляет ещё 0.2%, подбираясь к отметке 1315$. Котировки нефти марки Brent показывают рост почти на 1.5% и приближаются к 62$, WTI дорожает на 1.3%, подбираясь к 54$ за баррель. Пока нефть отыгрывает новые заявления Саудовской Аравии о более существенных сокращениях в добыче, но вся эта ситуация вокруг Венесуэлы рано или поздно скажется негативно на нефтяных котировках. Предварительные данные по запасам нефти в США от института нефти API показали рост запасов на 2 млн., данные от министерства энергетики выйдут сегодня в 18.30.

Российский рубль в паре с долларом в первой половине дня укрепился на 0.3%, и подошёл к отметке 65.9. Индекс доллара продолжает торговаться без существенных изменений, оставаясь вблизи 95.5 пункта. Ключевая валютная пара евро/доллар третью неделю подряд торгуется чуть выше 1.14. Сегодня вечером стоит ожидать роста волатильности на валютном рынке. Пресс-конференция главы ФРС начнётся в 22.30 по Москве.

ПРОГНОЗ

До окончания переговоров между Китаем и США не стоит ждать сильных движений на финансовых рынках. Уже завтра мы или увидим финальный рост на фондовых рынках на 2%, после которого начнётся коррекция, или, в случае провала переговоров, распродажи начнутся по факту.