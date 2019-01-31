Позитивная отчётность Boeing и Apple в среду повысила Dow Jones на +1,8% до 25014,86. Рост IT и дискреционного потребления увеличил S&P на +1,6% до 2681,05. Пара евро/доллар росла до 1,15 на большей прозрачности статистики ВВП.

Прогнозы менеджмента сегодня удивляют Уолл-стрит. Apple показал уменьшение продаж впервые с 2000 года, недотянул до консенсус-оценки и AT&T. Но чем больше у компании долга, тем сильнее она уверена в способности улучшить показатели в ближайшее время.

AT&T на 2019 год прогнозирует поток денег $26 млрд, больше половины которого пойдёт на выплату дивидендов. Чистый долг к скорректированной EBITDA намереваются умерить районом 2,5. Результаты пока соответствуют ожиданиям. Выплата дивидендов 60%, а падение прибыли объясняется снижением налогов в прошлогоднем периоде. Поток денег в отчётном квартале вырос на +78%. Увеличение дивидендов 35-й год подряд не закроет глаза на 30%-ное падение капитализации и снижение прибыли втрое. И всё же, даже если через 1,0-1,5 года AT&T будет стоить под $34, отдача от такого вложения, вероятно, будет не +12%-+13%, а все +18%-+19% с учётом выплат по бумаге.

Летающие на автопилоте машины для людей существуют. Первый рейс протитипа от Boeing (по параметрам: 9 метров в длину, 8,5 метра на размах) поднял свои 226 кг перед квартальным отчётом. Аппарат для воздушного такси от американской компании способен летать на 80 км.

Показатели отчётности тоже не разочаровали. Начнём с рекордной выручки $101,1 млрд в год от устойчивого потока заказов. Продолжим повышенной эффективностью и вытекающим из неё рекордным операционным денежным потоком $15,3 млрд в год, из которого $9,0 млрд пошло на выкуп акций. Рекордные прибыль на акцию по GAAP $17,85 и базовая EPS $16,01 благодаря стабильной бизнес-модели.

76% выручки приходится на коммерческую авиацию и услуги. Прогноз по выручке $109,5-$111,5 млрд не выглядит заоблачным с учётом очереди заказов $490 млрд. На 2019 год прогноз EPS по GAAP предполагает $21,90-$22,10 и по базовой прибыли на акцию $19,90-$20,10. По долгу, с одной стороны, только $410 млн акционерного капитала при активах $117,4 млрд; с другой, двух лет нынешних поступлений от основного бизнеса хватит для полной выплаты $14 млрд долга и $15 млрд пенсий, которые «висят» на компании.

Повышение операционного потока кэша на +15% и свободного денежного потока на +17% в год объясняют прогноз Boeing на рост операционного денежного потока до $17,0-$17,5 млрд, который обосновывает наши ожидания роста капитализации на +12%-+12,5% в течение года. Рисками для прогноза остаются себестоимость комплектующих, в том числе из титана, возможное изменение принятия новых моделей после брешей безопасности, падение Dow.

Сегодня в Америке данные о продажах новых домов и индекс ФРБ Чикаго, обсудят сгущение туч над облаком Microsoft и над Facebook, отчётности Visa, Mastercard, Altria.

Pre-IPO Virgin Trains 13 февраля, капитализация $2,82-3,15 млрд, цена бумаги $17-19, free-float 17%.