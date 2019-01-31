Мы ожидаем, что выручка ритейлера вырастет по итогам 4К на 7,9% г/г до 326,3 млрд руб., что позволит ему достигнуть роста продаж по итогам года в 7,7% г/г. Согласно нашим ожиданиям, выручка магазинов формата «У дома» вырастет в 4К на 8,6% г/г до 241,5 млрд руб. и составит 74% от общей выручки. Наиболее быстро растущим сегментом, скорее всего, останутся оптовые продажи, но их доля в общих продажах останется не велика. В валовой прибыли мы не закладываем существенного улучшения кв/кв и полагаем, что гросс-рентабельность будет немного выше 24%.

Оптимизация SG&A затрат (в частности расходов на оплату труда) должна позволить достичь сопоставимой с конкурентами рентабельности EBITDA в 7,1% в 4К при росте EBITDA на 3,3% г/г до 23,1 млрд руб. Годовой показатель EBITDA, скорее всего, продемонстрирует снижение г/г и падение рентабельности с 8% до 7,3% на фоне ухудшения гросс-рентабельности в силу расширенной промо-активности и инвестиций в цену.

Мы ожидаем продолжения позитивного тренда в чистой прибыли и закладываем рост показателя на 5% г/г до 8,3 млрд руб. в 4К 2018 г. По итогам года чистая прибыль Магнита, на наш взгляд, продемонстрирует снижение из-за негативной динамики показателя в первом полугодии.

Внимание инвесторов во многом будет направлено на улучшение операционных показателей и сопоставимых продаж. Мы ожидаем, что сопоставимые продажи Магнита окажутся заметно лучше, чем по итогам 3К за счет лучшей динамики среднего чека вследствие резкого ускорения продуктовой инфляции в 4К 2018 г. Дополнительную поддержку LFL продажам может оказать также эффект низкой базы 4К 2017 г. Трафик, скорее всего, останется в отрицательной зоне.

Текущий прогноз компании подразумевает по итогам 2018 г. рост продаж на 7-9% г/г, 1,5 тыс. открытых магазинов формата «У дома», 1,2 тыс. обновленных магазинов и капитальные затраты на уровне 55 млрд руб. Достижение целевых показателей, а также улучшение LFL, способны вселить в инвесторов большую уверенность относительно будущих результатов Магнита и подтвердить последние обещания новой команды менеджеров.