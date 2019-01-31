Выручка Facebook за четвертый квартал по сравнению с тем же периодом 2017-го увеличилась на 30% и достигла $16,91 млрд, превзойдя консенсус-прогнозы на $500 млн. Выше среднего росли доходы в азиатском сегменте бизнеса компании: здесь они повысились на 34%. Количество ежедневных пользователей (DAU) выросло на 9%, до 1,52 млрд, что тоже слегка превысило рыночные ожидания. Это произошло, несмотря на широко освещенную историю с хранением и утечками данных пользователей. Соцсеть по-прежнему привлекает пользователей, и это очень хорошие новости для нее. Facebook собрал огромное количество данных, использование которых существенно повышает эффективность размещаемой на его страницах рекламы.

Пользуются популярностью и такие приложения Facebook, как Instagram, WhatsApp, Messenger. 2 млрд человек используют как минимум одно из них каждый день. Таким образом, интеграция Facebook в жизни людей по всему миру достаточно высока. Однако рост выручки в дальнейшем все же будет замедляться, поскольку присутствие рекламы в новостной ленте Facebook уже достигло своего пика. Падение дохода возможно также из-за изменения формата новостной ленты. Драйвером роста выручки должны стать рекламные объявления в «сторис» в Messenger и Instagram, которые размещаются на 24 часа. Однако пока это предложение не очень привлекает рекламодателей.

Данный фактор неблагоприятен для стоимости акций, но увеличение числа пользователей компенсирует этот негатив. Более того, несмотря реструктуризацию бизнеса, которая приведет к снижению маржинальности, все популярнее у рекламодателей становится Instagram, поскольку им пользуются уже 500 млн человек. Из-за скачка котировок на 11% на премаркете акции Facebook достигли цены $167, поэтому существенного потенциала роста у них не осталось. До конца года бумага может подорожать в пределах 10%.