Заседание ФРС США дало финансовым рынкам мощный импульс для роста, просигнализировав, что денежно-кредитная политика регулятора уже прошла необходимый цикл нормализации, а базовая ставка достигла нейтрального уровня. Глобальные инвесторы оценили риторику главы Федрезерва Дж.Пауэлла как очень «голубиную», что привело к ослаблению курса доллара и возвращению интереса к валютам и активам развивающихся рынков. Так, азиатские рынки завершили торговую сессию ростом на 1-1,8%, американские индексы подскочили на 1,5-2,2%, европейские площадки торгуются более сдержано (в диапазоне от —0,6% до +0,5%) в свете выхода слабых данных по ВВП Еврозоны за 4 кв. 2018 г. (+1,2% после +1,6% в 3 кв.).

Индекс Мосбиржи прибавляет сегодня 0,6%, в то время как РТС – 1,6% за счет крепкого курса рубля, который подрос с 66 до 65,3 руб./$ за последние три дня на фоне ослабления американской валюты. Укрепление рубля традиционно способствует повышению интереса инвесторов к компаниям внутреннего спроса. Поэтому сегодня лидерами роста выступают бумаги финансового сектора: TCS +3,5%, Сбербанк (обычка +2%, преф +1,8%) и Мобиржа (+1,7%).

Однако, слабеющий доллар не мешает расти и акциям экспортеров: металлурги прибавляют сегодня 0,8%, нефтегазовые компании – 0,2% (по отраслевому индексу). Сталепроизводителям, в частности, поддержку оказывает дорожающая железная руда (+17% с начала месяца): на этом фоне котировки Северстали, например, растут на 2%. Акции нетфедобывающих компаний прибавляют благодаря дорожающей нефти (+0,5% сегодня), после того как Минэнерго США опубликовало более слабый рост запасов (+0,9 млн баррелей), чем ожидалось (+3 млн баррелей). Помимо этого, бычьему тренду на нефтяном рынке продолжают способствовать ограничения, введенные США на импорт нефти из Венесуэлы.

Поскольку рост фондовых рынков сегодня был обеспечен фундаментальными и к тому же среднесрочными факторами (отказ ФРС от дальнейшего ужесточения денежной политики как минимум в 1 половине 2019 г.), мы ожидаем сохранения положительного настроя инвесторов, однако полноценное восстановление аппетита к риску возможно лишь при условии продуктивных переговоров Китая и США по торговым вопросам, стартовавшим вчера.