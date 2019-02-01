Внешний фон перед открытием российского рынка сегодня оцениваем как нейтральный. Вслед за положительными итогами заседания ФРС финансовые рынки получили поддержку от торговых переговоров США и Китая, которые проходили в Вашингтоне. Трамп вновь пригрозил, что повысит пошлины, если до 1 марта стороны не смогут договориться, но сейчас это оценивается как элемент торга, нежели основной сценарий. По мнению китайской делегации, в ходе переговоров удалось добиться определенного прогресса. Речь идет о нахождении баланса в торговле (Китай будет закупать больше сельхозпродукции), а также о выработке механизма по контролю за реализацией уже достигнутых договоренностей.

В середине февраля торговая делегация США нанесет ответный визит – переговоры будут продолжаться в Пекине. Значительных успехов по итогам этого раунда, на наш взгляд, не было, однако плохих новостей для рынков удалось избежать, поэтому с учетом заявления ФРС ранее и положительной корпоративной отчетности индексы S&P500 и Nasdaq завершили январь на позитивной ноте. Более 10% по итогам дня прибавил Facebook, имеющий значительную долю в S&P500.

Вчера после закрытия рынка отчет представил Amazon. Выручка компании увеличилась на 30%, чистая прибыль в 3 раза, но первая реакция на результаты была негативной – на постмаркете бумаги снижались почти на 5%, что сегодня может привести к фиксации части позиций по рынку в целом. Статистика по ВВП еврозоны за 2018 год оказалась в рамках ожиданий – общий прирост составил 1.2% по сравнению с 1.6% годом ранее. В отстающих оказалась Италия, ВВП которой снижается два квартала подряд.

Цены на нефть продолжают демонстрировать отсутствие выраженной динамики. Как мы отмечали в начале недели, фактор Венесуэлы не расценивается трейдерами как существенный риск. Перебои с поставками в 2018 год привели к тому, что ключевые покупатели имеют резервные источники сырья, поэтому нынешние продажи страны обеспечиваются в основном демпингом. Нефть Brent остается в узком ценовом диапазоне – 60-62.7, выход их которого обозначит дальнейшие перспективы сырья.

Индекс Мосбиржи закрепился на новых максимумах, однако продажи усилились под закрытие сессии, что связываем именно с динамикой цен на нефть. Перед выходными фиксация позиций может продолжиться. Русгидро представила операционные результаты за 2018 год. Выработка электроэнергии увеличилась на 2.9% и стала рекордной для группы. Акции компании торгуются вблизи исторического минимума и имеют потенциал для долгосрочного роста. Сегодня ожидаем совет директоров Норникеля.