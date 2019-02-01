Вчера мы наблюдали активный приток иностранных инвестиций на локальные долговые рынки развивающихся стран. В результате доходности 10-летних бумаг развивающихся стран по итогам дня опустились примерно на 15 бп. Рынок ОФЗ не стал исключением. Российская кривая уже на открытии сместилась вниз на 8–10 бп, и дальше до самого конца дня движение происходило в одном направлении. К закрытию длинные выпуски снизились в доходности на 13–17 бп, среднесрочные – на 10–15 бп; короткие бумаги выглядели слабее: их доходности снизились только на 4–7 бп. В результате наклон кривой вновь уменьшился: спред между 2- и 10-летними бумагами за день сузился на 10 бп, до 35 бп. Флоутеры и индексируемые на инфляцию выпуски также завершили день в положительной зоне, прибавив в цене 0,1–0,3 пп. При этом торговая активность также резко возросла: объем сделок с российскими суверенными бумагами на МосБирже составил 51 млрд руб., что указывает на значительное присутствие иностранных инвесторов.

Между тем в связи с продолжающимся ралли в выпусках с фиксированным купоном мы бы хотели обратить внимание читателей к ОФЗ, индексируемым на инфляцию. На наш взгляд, в условиях ускорения инфляции в России привлекательность индексируемых на инфляцию ОФЗ, на наш взгляд, возросла. Мы полагаем, что в ближайшие несколько месяцев ОФЗ-ИН опередят облигации с фиксированным купоном благодаря ожидаемому повышению уровня номинального carry, что, на наш взгляд, должно подстегнуть спрос на них со стороны локальных игроков. В свою очередь возобновление размещений ОФЗ-ИН на первичном рынке будет способствовать повышению их ликвидности.

Тем временем Банк России вчера опубликовал очередные данные о доле нерезидентов на рынке ОФЗ. По информации регулятора, в декабре 2018 г. портфель облигаций в собственности иностранных инвесторов сократился на 8 млрд руб., в результате чего их доля на рынке (без поправки на неликвидные выпуски) уменьшилась до 24,4% против 24,7% в ноябре. С учетом корректировки на неликвидные выпуски доля нерезидентов сократилась до 29,7% против 30,0% соответственно. Мы полагаем, что тенденция к снижению доли участия иностранных инвесторов в ОФЗ, сохранявшаяся на протяжении многих месяцев, в январе сменилась ростом, что послужило главным драйвером снижения доходности 10-летних ОФЗ на 50 бп в январе.