Мягкая риторика ФРС вчера обеспечила позитивный фон для всех рынков и в особенности для активов развивающихся стран. Доходность UST10 накануне вечером заметно снизилась, а вчера во второй половине дня вновь пошла вниз и к вечеру достигла 2,62%, что, безусловно, оказало значительную поддержку российским евробондам, но пока еще не полностью учтено в котировках. Цены на нефть при этом держались вблизи 62 долл./барр. В результате российские суверенные еврооблигации показали максимальный за три недели рост котировок. Так, длинные бумаги подорожали на 1–1,4 п.п., а среднесрочные – на 0,3–0,6 п.п. В среднем доходности вдоль суверенной кривой опустились на 8 б.п., что в целом соответствует динамике большинства бумаг других ЕМ. Доходность выпусков RUSSIA’47 и RUSSIA’29 в очередной раз обновила минимумы с начала августа, опустившись до 5,3% и 4,6% соответственно. Пятилетний CDS-спред России вчера умеренно сузился – на 5 б.п. до 130 б.п., и в результате он тоже вновь находится на локальном минимуме. Пока доходность UST10 продолжает снижаться, это обеспечивает благоприятную ситуацию для еврооблигаций ЕМ, и в ближайшее время рост котировок российских бумаг еще может продолжиться, однако мы считаем потенциал дальнейшего снижения доходностей небольшим.

Суборды Сбербанка и «вечный» выпуск ВТБ были лучше рынка

В корпоративном сегменте также наблюдался заметный рост котировок во всех секторах, при этом в среднем он соответствовал динамике суверенных бумаг. В нефтегазовом секторе большинство еврооблигаций подорожало всего на 0,1–0,2 п.п., и сильнее других выросли в цене длинные выпуски Газпрома – на 0,4–0,8 п.п., а также LUKOIL’26 (YTM 4,8%) – на 0,4 п.п. Бумаги госбанков показали гораздо лучшие результаты, и в лидерах вновь были суборды Сбербанка, подорожавшие на 0,5–0,7 п.п. Также заметно выросли котировки «вечного» суборда ВТБ – плюс 0,7 п.п. Бумаги частных банков умеренно подросли в цене. В металлургическом секторе рост составил 0,2–0,3 п.п. от номинала, больше других прибавил METINR’24 (YTM 5,3%) – плюс 0,5 п.п. Также стоит отметить бумаги VIP’23 (купон – 7,25%, YTC 5,7%) и VIP’24 (YTM 5,5%) – плюс 0,3 п.п. и 0,5 п.п. соответственно. Евробонды ГТЛК и РЖД подорожали на 0,2–0,4 п.п.