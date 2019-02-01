И чтобы ответь на данный вопрос, мы предлагаем не провести банальную линию тренда и/или не опираться на всем известную модель разворота «голова – плечи» (перевернутая), в процессе реализации которой нефть марки Brent, казалось бы, может подняться вверх (выше $75 за баррель), а взглянуть на действия профучастников!

Итак, обнаружив на дневном графике перевернутую модель «голова – плечи» (илл.1), стоит воспользоваться данными МосБиржи, согласно которым на текущих уровнях набиралась/формировалась позиция, о чем свидетельствует рисунок ниже (илл.2).

Илл.1

Илл.2

На представленной иллюстрации изображен график нефти и открытый интерес, динамика которой подчеркивает текущую активность участников рынка. Рост открытого интереса при неменяющейся цене, как правило, происходит в момент набора позиции. Осталось лишь понять, кто какую формирует позицию, чтобы понять наиболее вероятное движение цены!

МосБиржа делит участников рынка на профучастников и простых спекулянтов, действия которых иногда помогают понять текущую ситуацию на рынке, о чем график ниже (илл.3) На диаграмме изображена нетто-позиция профучастников и цена нефти марки Brent.

Илл.3

Согласно данному рисунку можно предположить, что в момент, когда на графике нефти формировалось второе плечо (см. илл.1), вооруженные алгоритмами и другими инструментами анализа, профучастники формировали короткую позицию («шорт»)! А это значит, что «умные деньги» готовятся к дальнейшему падению нефтяных котировок…

Тем, кто готов учесть вышеописанные наблюдения мы предлагаем рассмотреть один из многочисленных вариантов дальнейшего движения цены, которая в процессе реализации гармонической модели (см. илл.4) может опуститься ниже $35 за баррель…