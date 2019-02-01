По данным обзора банковского сектора ЦБ, в декабре российскими банками была получена прибыль в 65,3 млрд руб., заметно ниже, чем в ноябре (97 млрд руб.), при этом если бы из резервов не было высвобождено 85,3 млрд руб., то в декабре был бы зафиксирован убыток (скорее всего, связанный с негативной динамикой финансовых рынков). В целом по итогам года консолидированная чистая прибыль банков составила 1,34 трлн руб. (+70% г./г.), что соответствует 14,7% RoE (против 9% RoE в 2017 г.). Такой существенный рост годовой прибыли (+555 млрд руб.) стал следствием главным образом снижения отчислений в резервы (на 700,2 млрд руб. до 622,3 млрд руб.). В то же время качество кредитного портфеля не улучшилось: за 11М 2018 г. (более свежих данных нет) объем сомнительных, проблемных и безнадежных ссуд (=ссуды с признаками обесценения) увеличился на 423 млрд руб. до 10,3 трлн руб., что только на 56% покрывалось резервом на возможные потери. По данным ЦБ РФ, коэффициент достаточности собственных средств (Н1.0) на 1 декабря находился на уровне 12,3%, что предполагает запас капитала (над минимально допустимым уровнем 8% для Н1.0) в размере 3,6 трлн руб., что вместе с резервами не полностью покрывает ссуды с признаками обесценения и свидетельствует об отсутствии избыточного капитала в банковском секторе (и вероятном дефиците капитала у некоторых банков даже без учета надбавок). Кстати говоря, регулятор не стал, хотя планировал ранее, повышать надбавку за системную значимость (оставив ее на уровне 0,65% на 2019 г.), также был перенесен срок завершения формирования буфера консервации (с 1 января 2019 г. на 1 января 2020 г.).

В валютной части баланса в декабре на счета клиентов (юрлица без учета Минфина, физлица) поступило 1,3 млрд долл. (почти столько же пришло в ноябре), несмотря на выплаты дивидендов и погашение внешнего долга. Для сравнения — в декабре 2017 г. наблюдался отток с клиентских счетов в размере 2,3 млрд долл. Как указывает ЦБ РФ в своем обзоре ликвидности банковского сектора, в декабре экспортеры активно размещали валютные средства на счета в российских банках. Из валютного кредитования был высвобожден 1 млрд долл. (валютные ссуды + чистое кредитование финансового сектора). Таким образом, по кредитно-депозитным операциям произошел приток валютной ликвидности в размере 2,3 млрд долл. (такой же приток наблюдался в ноябре). При этом, по нашим оценкам, размер высоколиквидных валютных активов (HQLA = депозиты и корсчета в банках-нерезидентах + евробонды) увеличился всего на 0,8 млрд долл. (скорее всего, часть поступившей валюты была сконвертирована в рубли, в том числе посредством валютного свопа).

Из-за перетока средств с корпоративных депозитов на расчетные счета общий запас валютной ликвидности, по нашим оценкам, сократился на 1,9 млрд долл., но остался положительным (2,9 млрд долл.).

Сезонно высокое сальдо счета текущих операций будет способствовать некоторому пополнению запаса валютной ликвидности в январе-феврале 2019 г. Однако с марта мы ждем его сокращения, что вызовет некоторое увеличение стоимости валютной ликвидности на локальном рынке (расширение базисных спредов на коротких сроках).

В рублевой части баланса в декабре произошел традиционно большой приток клиентских средств на счета физлиц +984 млрд руб. (выплата премий, бонусов и т.п.). Также на 296 млрд руб. выросли средства корпоративных клиентов. В условиях замедления кредитования (+243 млрд руб. в декабре против +579 млрд руб. в ноябре) этот приток средств банки использовали для погашения долга перед ЦБ РФ и Минфином (на 695 млрд руб. до 4,15 трлн руб.), а также для наращивания корсчетов и денежных средств (чтобы покрыть спрос на наличность в январские праздники). Поступивший объем рублевых средств привел к заметному снижению ставок денежного рынка в начале января, однако, по нашим оценкам, почти весь он ушел на уплату налогов в конце месяца.