В начале недели перед открытием российского рынка внешний фон оцениваем как нейтральный. Пятничные торги мировые индексы завершили без выраженного роста. В США распродажи недавнего лидера рынка Amazon (-5.38% на фоне отчета с прогнозом замедления продаж в 2019) и противоречивая статистика по занятости компенсировались ростом акций энергетического сектора на фоне ралли сырьевых цен. Уровень безработицы в США, согласно последним данным, составил 4%, замедление показателя продолжается второй месяц подряд, теперь он находится на максимуме с апреля 2018 года. Число занятых в несельскохозяйственном секторе оказалось лучше ожиданий, но также ухудшилось к прошлому месяцу. Всю неделю биржи Китая будут закрыты по причине праздников, поэтому стоит рассчитывать на умеренное снижение ликвидности по некоторым инструментам.

С одной стороны это означает, что американская экономика продолжает замедляться – многие макропоказатели отходят с исторически сильных значений. С другой, ФРС отслеживает эти тенденции и может отложить ужесточение монетарной политики, поддерживая финансовые рынки.

Сезон корпоративных отчетов на текущий момент обнадеживает инвесторов – уже представившие свои результаты компании увеличили прибыль на акцию в среднем на 31%, что является рекордом за 8 последних лет. Сегодня после закрытия рынка отчитывается Google.

Тем временем, ЕЦБ начинает переход к ужесточению монетарной политики. Впервые за много лет была повышена ставка по однодневным розничным депозитам. Согласно базовому сценарию, до конца 2019 будет повышена и ключевая ставка, что при отсутствии аналогичных действий со стороны ФРС может привести к укреплению евро.

Цены на нефть укрепились на 3% в пятницу и имеют потенциал для дальнейшего роста на фоне поступивших данных о добыче ОПЕК в январе. В частности, Саудовская Аравия заявила о более сильном сокращении, чем договорились в рамках ОПЕК+. План перевыполнен примерно на треть, и по словам министра энергетики СА, в феврале ожидается еще большее уменьшение. На 150 тыс. бар. в сутки сократил поставки Иран (из-за санкций США), еще на 100 тыс. меньше добывает Ливия из-за проблем с боевиками на главном месторождении. На этом фоне нефть Brent протестирует уровень 65, а индекс Мосбиржи способен обновить максимум.

Российские компании также начнут сообщать финансовые результаты прошлого года. Завтра отчеты МСФО представят Роснефть и Северсталь, акции которой получат дополнительную поддержку из-за контракта на трубы для Газпрома стоимостью 8 млрд. руб.

Рубль локально будет стабилен, но риски увеличатся к пятнице на фоне заседания ЦБ РФ. Считаем, что ключевая ставка сохранится на нынешнем уровне.