Добыча газа Газпрома (ПОКУПАТЬ) в январе 2019 года выросла на 4% — до 47,4 млрд куб. м, что является максимумом за последние пять лет. Больше в последние годы Газпром добывал в 2014 году — 48,93 млрд куб. м. — ПОЗИТИВНО.

Рост добычи Газпрома с одной стороны связан со спросом из-за холодного января как в РФ, так и на экспортном направлении. С другой – наращиванием производственных мощностей после ввода в конце прошлого года новых добычных мощностей пикового баланса: третьего газового промысла (ГП-3) на Бованенковском месторождении и дожимной компрессорной станции (ДКС) на ГП-2С Заполярного НГКМ.